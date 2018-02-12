Fox News: Де Ниро выявил у США «временное помешательство»

Известный американский актёр Роберт Де Ниро считает, что его страна страдает от «временного помешательства», старательно игнорируя проблему глобального потепления и климатических изменений. Однако у американцев ещё есть шанс «излечить» США, а для этого нужно избавиться от «опасного лидера» Дональда Трампа.

Голливудский актёр Роберт Де Ниро раскритиковал американские власти за их позицию относительно проблемы климатических изменений и глобального потепления, сообщает Fox News.

Во время своего выступления на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) в Дубае Де Ниро напомнил, как глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт заявлял, что выбросы углекислого газа, возможно, не являются причиной глобального потепления, а климатические изменения могут пойти на пользу человечеству.

«Я говорю сейчас о своей собственной стране, Соединённых Штатах Америки. Мы не любим говорить, что мы «отстающая» страна, так что давайте скажем, что пока мы страдаем от временного помешательства», — цитирует канал актёра.

Однако, по мнению Де Ниро, ранее называвшего действующего президента своей страны Дональда Трампа «чёртовым идиотом», у США есть шанс «излечиться» от недуга, если народ проголосует против «опасного лидера».