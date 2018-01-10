FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая — глобальное потепление

Зациклившись на сиюминутных «угрозах», в том числе со стороны России и Китая, политические элиты США совершенно упустили фактор, способный снести всю систему западной демократии, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, если США не удастся решить вопрос с глобальным изменением климата, Запад захлебнётся в миграционных волнах, во многом вызванных экологическими проблемами.

Хотя точный масштаб влияния климатических изменений на мир трудно установить, нет никаких сомнений в том, что эти процессы идут и представляют опасность для Соединённых Штатов. Эта угроза не только оказывает влияние на сельское хозяйство и уровень моря, но и становится причиной миграционных волн, в которых могут захлебнуться даже богатейшие страны мира, пишет Foreign Policy.

Последние четыре американские администрации по существу ничего не делали в этом направлении из-за нежелания большей часть элит и избирателей осознать эту угрозу. Более того, администрация Трампа решила убрать изменение климата из списка угроз национальной безопасности США.

Поэтому перед лицом этой опасности, считает журнал, главной задачей активистов становится убеждение ответственных за нацбезопасность чиновников в ошибочности такого подхода.

«Такая тактика с наибольшей вероятностью убедит консервативных избирателей и приведёт к по-настоящему серьёзным действиям… так как она установит тесную связь между глобальным потеплением и важнейшими вопросами нацбезопасности», — уверен Foreign Policy.

Подавляющее число докладов по национальной безопасности, посвящённых ситуации в странах Персидского залива, освещают такие классические темы, как ядерная сделка с Ираном, геополитическое соперничество между Саудовской Аравией и Ираном и так далее.

Однако практически незамеченным прошёл доклад Массачусетского технологического института, в котором говорилось, что изменения климата сделают невозможным для жителей стран Персидского залива и Южной Азии нахождение вне помещения большую часть года из-за аномальной жары и влажности.

Во многом вина за неспособность приспособиться к новым реалиям лежит и на самом руководстве служб, занимающихся нацбезопасностью. Изначально они были созданы для парирования классических внешних и внутренних угроз, затем в ходе холодной войны они переквалифицировались в борцов с коммунизмом. Поэтому у них нет опыта, который помог бы им серьёзно задуматься об угрозе глобального потепления.

Хотя среди американских элит и раздаются отдельные голоса, которые отмечают важность этого вопроса, они тонут в хоре, призывающем заняться традиционными, но на самом деле куда менее значимыми для национальной безопасности США проблемами. Новые же «угрозы» со стороны России и Китая лишь усугубляют ситуацию, отмечает журнал.

Изменения в климате играют ключевую роль для национальной безопасности. И только у руководства ведомств, занимающихся нацбезопасностью, хватит потенциала для мобилизации необходимых ресурсов. Только они, считает издание, смогут связать климатическую угрозу с патриотическим долгом и убедить обычных людей, что для обеспечения безопасного будущего их страны потребуются жертвы.

По этому поводу в докладе RAND Corporation отмечается, что для анализа и парирования «неточных» угроз, исходящих со стороны ядерного оружия, терроризма и кибератак, выделяются огромные ресурсы, в то время как в вопросе изменения климата, который является куда более определённым, наблюдается прямо противоположная картина.

«Если перенести отношение к угрозе глобального потепления в другие области нацбезопасности, то нам… прежде, чем развёртывать силы в Прибалтике, пришлось бы ждать, пока русские в неё точно не вторгнутся», — подчёркивает Foreign Policy.

Одним из препятствий, которое мешает рациональному подходу к этой проблеме, является тот факт, что тема климата оказалась тесно переплетена с культурно-социальным расколом американского общества. Кроме того, в последние годы многие консервативные американцы стали отрицать глобальное потепление не из-за наличия доказательств обратного, а из-за своих культурных убеждений.

Именно здесь американская армия может сыграть ключевую роль. По мнению Foreign Policy, это единственный американский институт, который сохраняет доверие и уважение большей части граждан.

«Ни один «гражданин мира» никогда не сможет убедить сторонника республиканцев проголосовать против его сиюминутных интересов. В то же время у американского солдата, говорящего об угрозах, нависших над США, с этим никаких проблем не возникнет», — подчёркивает журнал.

Одним из главных эффектов изменений в климате является массовая миграция, которая ставит под угрозу либеральную демократию в развитых странах, включая США и их союзников. Эта опасность уже стала очевидной: в США недовольство нелегальными мигрантами сыграло важную роль в избрании Трампа, в то время как в Европе этот фактор поставил под сомнение будущее Европейского союза.

Наиболее опасным с точки зрения глобального потепления является Ближний Восток. Засуха в Сирии 2006—2011 годов во многом стала причиной повышения социальной напряжённости и в конечном итоге гражданской войны. Этот конфликт привёл к волне направившихся в Европу беженцев, что подстегнуло националистические настроения.

Даже если, продолжает журнал, отставить в сторону непосредственный эффект миграции, очевидно, что в подобном виде она подрывает геополитические и идеологические интересы США.

«В лучшем случае европейские страны прибегнут к жестоким внутренним и внешним мерам контроля, что поставит крест на либеральной демократии. В худшем — Европа погрязнет в пучине этнорелигиозного конфликта, который уничтожит основы для самого важного геополитического, экономического и идеологического союза Америки. НАТО же станет либо абсолютно лишним, либо будет вовлечено в гражданскую войну», — объясняет Foreign Policy.

Однако ещё до того, как ситуация достигнет таких катастрофических масштабов, американская система союзов и мировое лидерство США будут поколеблены. «Зачем беспокоиться об угрозе китайской гегемонии на Дальнем Востоке или попытках России подорвать НАТО в Европе, если вы позволяете глобальному потеплению привести к изоляции США, но другим способом?» — задаётся вопросом издание.

Армия США может сыграть ключевую роль в мобилизации американских граждан, взывая к их чувству патриотизма и национализма, снизив накал внутренних споров, которые уже начинают представлять угрозу не только для политической системы страны, но и для демократии в целом. Без такого подхода решение климатической проблемы будет невозможно и последствия для Соединённых Штатов и всего мира окажутся катастрофическими, подводит итог Foreign Policy.