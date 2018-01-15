Independent: британцы нашли сексизм и гомофобию в любимом сериале 90-х

В период рождественских и новогодних праздников британский Netflix показывал один из самых популярных комедийных сериалов 1990-х — «Друзья». Однако некоторые представители «поколения 2000-х», посмотревшие картину впервые, нашли ситком не слишком смешным и почувствовали себя «некомфортно» из-за проявлений сексизма и гомофобии со стороны главных героев, пишет The Independent.

В конце прошлого года один из самых популярных американских сериалов «Друзья», который шёл на экранах в течение почти десяти лет вплоть до 2004 года, стал доступен на британской версии платформы Netflix. Впрочем, когда-то столь полюбившийся многим ситком не показался таким уж смешным современной молодёжи, а кого-то заставил пересмотреть своё мнение, пишет The Independent.

Некоторые представители «поколения 2000-х» рассказали в социальных сетях, что отдельные моменты сериала, затрагивающие ЛГБТ-тематику, заставили их чувствовать себя «некомфортно». К примеру, когда герой Мэтью Перри Чендлер очень переживал, что его принимают за гея, или отпускал колкости по поводу своего отца-трансвестита.

— Christine Carr (@ChristineCarr) 4 января 2018 г.

Кристин Карр: «Я училась в универе в 90-е и теперь с таким нетерпением ждала, чтобы пересмотреть «Друзей» на Netflix на Новый год. Но соглашусь, «шутки» про «жирную Монику» и «Чендлера-гея» сегодня выглядят как-то неуместно. А Джо всегда был таким странным? Разочарование».

Зрители также выявили в сериале нередкие случае сексизма. Так, в эпизоде, где героиня Дженнифер Энистон Рейчел нанимает няню для своей дочки Эммы, отец девочки Росс, которого играет Дэвид Швиммер, никак не может смириться с тем, что няней оказывается мужчина. Но главный герой решает «пойти дальше» и интересуется, не гей ли новый воспитатель.

Кроме того, героине Кортни Кокс Монике собственные друзья не дают забыть о том, что в подростковом возрасте она была полной. Что уж говорить о романе девушки с другом её отца на 20 лет старше — связь, которая приобрела ещё более противоречивый характер в свете недавних сексуальных скандалов в Голливуде. А подругу Моники Рейчел и саму стоило бы уволить за «харассмент», когда она приняла на работу помощника, который не мог справиться со своими обязанностями, лишь потому, что хотела с ним встречаться.

Наконец, по заверениям некоторых зрителей, сериалу не хватает культурного «многообразия» — единственными не белокожими персонажами стали всего две девушки Росса.

«Друзья» по-прежнему могут быть чьим-то любимым сериалом, но это не делает его менее спорным в 2018 году», — заключает издание.

Комментарии читателей на сайте The Independent:

BarryLyndon: Мне просто очень жаль поколение 2000-х. Думаю, нам следует открыть сбор средств, чтобы организовать им психотерапию, помочь перестать воспринимать всё так серьёзно и найти чувство юмора. Они явно не слишком умны, раз воспринимают телик всерьёз.

Micade: Главная проблема в том, что это поколение прекрасно отражает своё (наше) время: скучное и политкорректное… до тошноты!

jim: Это уже не шутки. Серьёзно, вся эта бредятина борцов за социальную справедливость уже не смешна. Вы не видите, что ли, что они делают? Не хотел бы я быть здесь через 100 лет.

pencilsharpener: Их никто не заставляет это смотреть, в чём проблема?

Они всегда могут посмотреть «Телепузиков», если отношения из реального мира для них слишком сложные.

muggerbe: Очевидно, что некоторые видят во всём оскорбление своих чувств.

Brexcited: Я вздрагиваю при мысли о том, какой же скучной будет сфера развлечений через десять лет…