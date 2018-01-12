Times: исторический британский стрип-клуб пережил Вторую мировую, но не феминисток

В ходе частного расследования группа британских активистов, выступающих против «объективизации женщин», выявила ряд нарушений со стороны одного из самых известных и старых стрип-клубов страны — театра Уиндмилл, пишет The Times. На сегодня заведение, когда-то с гордостью утверждавшее: «Мы никогда не закрываемся», было лишено лицензии.

Стараниями активистов, отстаивающих права женщин, самый знаменитый британский стрип-клуб театр Уиндмилл потерял лицензию, сообщает The Times.

В октябре прошлого года группа активистов, выступающих против «объективизации женщин», наняла отставных полицейских для проведения частного расследования. Детективы побывали в клубе под видом посетителей и стали свидетелями «всевозможных интимных прикосновений и сексуальных актов».

По словам адвоката группы Стюарта Джессопа, речь идёт о возможных правонарушениях, касающихся проституции, содержания борделя, дачи взяток и торговли наркотиками. Как заявил один из детективов, побывавших в театре Уиндмилл, после оплаты входного билета в размере ₤30 ему предложили приватный танец за ₤150, а ещё за ₤10 охрана могла «посмотреть в другую сторону».

По итогам проверки активисты выступили против возобновления лицензии для клуба, которая даёт разрешение на «стриптиз с полным обнажением» каждый день до 05:30 утра, кроме воскресенья. А ведь когда-то лозунгом заведения, не закрывавшегося даже во время Второй мировой войны и обходившего строгие законы, демонстрируя «обнажённые живые картины», было «Мы никогда не закрываемся».

Как отмечает издание, при своей основательнице Лоре Хендерсон театр процветал, но когда в 90-е управлением занялся один из её преемников, Оскар Оуайд, которого прозвали «крупнейшим сутенёром Великобритании», репутация клуба пострадала.

Сегодня представители клуба признают, что нарушения действительно были, но отрицают какие бы то ни было криминальные действия. Оуайд, умерший в прошлом месяце в возрасте 85 лет, был «сильно зациклен на контроле», оправдывается его 57-летний сын Дэниел, недавно взявший на себя руководство заведением. «Он вёл свой бизнес 60 лет, и никто другой и слова не мог сказать, особенно в последние месяцы его жизни», — прокомментировал Оуайд-младший. Он заверил, что теперь в клубе действуют жёсткие правила для танцовщиц, персонала и охраны.

На данный момент Мелвин Каплан — глава комиссии, занимающейся выдачей лицензий, — заявил: «Мы не уверены, что нарушения не повторятся». После заседания по делу театра Уиндмилл глава вестминстерского муниципального совета Ники Эйкен подчеркнула: «Есть тонкая грань между злачным заведением и богемным. Случилось так, что этот клуб эту грань перешёл».

У театра есть 21 день, чтобы подать апелляцию. При этом потеря лицензии распространяется лишь на развлекательную программу клуба — алкоголь там ещё продают, добавляет The Times.