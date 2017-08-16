Вести: украинкам предлагают карьеру в порно без ущерба для репутации

Всё чаще украинкам предлагают устроиться на удалённую работу, обещая высокие зарплаты. Однако, как выяснили журналисты «Вестей», на деле речь идёт о работе в порночатах для иностранцев. Особо подчёркивается, что «модели» не рискуют репутацией: доступ в чаты закрыт для стран СНГ.

На сайтах бесплатных объявлений по трудоустройству появились сотни вакансий для веб-моделей. Работодатели предлагают высокие зарплаты и уверяют, что сумма будет зависеть от личных качеств соискательниц. При этом — никакого интима, хотя на фото будущих офисов — сплошные кровати и диваны. Журналисты «Вестей» попробовали устроиться на работу под видом 16-летней модели, и у них это практически получилось.

Как пишет издание, на популярных сайтах бесплатных объявлений и сайтах по трудоустройству журналисты нашли такие вакансии: «Срочно ищем красивых девушек, можно с опытом работы в модельном бизнесе и без. Самое главное — позитив и коммуникабельность! Требования: девушки от 17 до 30 лет, модельной внешности, с чувством юмора, опыт работы не обязателен. Необходимо сниматься на видео в онлайн-режиме (не интим!)».

Посредник Анна, с которой «Вести» связались по указанному телефону, сразу сообщила, что кастинг закончился, но если они скинут резюме с фото и окажутся привлекательны, то для них сделают исключение.

«Вам нет ещё 17-ти, но скоро исполнится? Думаю, нет ничего страшного. У нас есть офисы в центре Киева, работа удалённая. Вы будете общаться перед веб-камерой. Знание английского — хорошо, но если вы покажете, что интересная, то и язык знать не обязательно. Платить будем 500 долларов в месяц», — рассказала Анна.

А на вопрос, что она подразумевает под словом «интересная», ответила: «Ну вам надо будет заниматься в зале, рисовать или готовить часов восемь. Можете брать по два часа, например утром, днём, вечером или ночью. Клиенты — иностранные. И никакого интима».

В другой фирме с журналистами были более откровенны.

«Для пользователей СНГ эти чаты заблокированы, так что никто из знакомых вас не узнает. Вы будете общаться с иностранцем в приватном чате, но язык знать не обязательно. Ведь модель должна не только красиво обнажаться, а ещё и быть артистичной. За это вы и будете получать деньги. Зарплата зависит от вашей популярности, это может быть и три тысячи долларов. Основные наши клиенты — из США, Канады и Австралии. Наиболее прибыльные часы для работы — с 24:00 до 7:00. В Америке это вечер, а вечером наибольший спрос. Худшее время — день (с 11:00 до 17:00)», — заявил администратор другого сайта.

На своих сайтах фирмы публикуют отзывы сотрудниц. Преимущественно они хвалебные, только девушки не настоящие — почти все они гуглятся в интернете как иностранные модели.

В кадровых агентствах говорят, что все объявления, которые вызывают подозрение, нещадно банят. Поэтому такие горе-бизнесмены придумывают разные уловки.

«Например, были случаи с курьерами, которым обещали платить баснословные деньги за перевозку товаров. А потом оказывалось, что возить нужно не совсем законные товары. И потом эти объявления стали маскировать под «менеджеров по логистике» и «курьеров лёгких грузов». Но человеку стоит задуматься, почему такая высокая зарплата, а офисы — с диванами. Также стоит позвонить по телефонам, выяснить подробности о работе, чтобы потом не попасть в переделку и не рассказывать ужасные истории в СМИ», — предупреждает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Эксперт добавляет, что модельные агентства часто ищут моделей, причём несовершеннолетних. Но убедиться в том, что там нет никакого подвоха, можно, только выяснив, что это за фирма.

«Французское агентство, швейная фабрика или фирма действительно может искать красивых девушек. И нет ничего плохого в том, что они будут работать моделями», — добавляет Пашкина.

В полиции журналистам сказали, что о вакансиях знают и пообещали проверить, есть ли криминал в таких объявлениях. При этом добавляют, что с подобными случаями они уже сталкивались.

«Один из последних — в Мариуполе Донецкой области. Там несколько месяцев назад разоблачили домашнюю порностудию», — сказал «Вестям» заместитель департамента коммуникаций МВД Николай Гулевич.

Уголовных производств, в которых фигурируют веб-модели, сотни в реестре судебных решений. Их действия подпадают под статью «Изготовление и сбыт порнографии». В Одессе девушек набирали через газету бесплатных объявлений, а в Сумах месяц назад две бизнес-леди даже успели получить условные сроки. Причём работу барышни нашли тоже по вакансии веб-моделей.

«Девушки действовали как исполнители преступлений. В определённое время, надев специальное бельё, они должны были выходить на интернет-сайт под своими никнеймами и начинать чат-общение с пользователями», — говорится в приговоре Заречного райсуда города Сумы.

Далее сообщается, что девушки переходили в приватный чат, где уже по требованию клиента исполняли неприличные действия. Таким образом группа изготавливала порнопродукцию. Обе модели получили по году условно, и на это же время им запрещено заниматься деятельностью, связанной с распространением фото- и видеопродукции.