Вести: украинскому телеканалу устроят проверку из-за «Чародеев», «Д'Артаньяна и трёх мушкетёров»

Украинский телеканал «Интер» ожидает внеплановая проверка, сообщают «Вести». Основанием для её проведения, помимо прочего, стал показ фильмов с участием «артистов, внесённых в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности» Украины, отмечает издание.

Украинский телеканал «Интер» ожидает внеплановая проверка из-за показа фильмов, внесённых в так называемый чёрный список, сообщают «Вести». Решение о проведении подобной проверки вынес Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания, отмечает издание.

«К нам поступило письмо Службы безопасности Украины по трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в чёрный список», — заявил председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

«Вести» обращают внимание на то, что основанием для внеплановой выездной проверки телеканала «Интер» также стало «обращение некоего гражданина М.М. Ковбыка по трансляции фильмов с участием артистов, внесённых в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».

Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в эфире телеканала 12—15 января 2018 года транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесённое в перечень, является нарушением требований закона «О телевидении и радиовещании», — поясняют «Вести».

Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановые проверки украинским телеканалам «Интер» и «СТБ» из-за «трансляции в новогодние праздники фильмов с участием артистов, которые угрожают национальной безопасности», подчёркивает украинское издание.

«Вести» также напоминают, что в сентябре 2016 года группа лиц подожгла редакцию «Интера». По одной из версий, неизвестные таким образом якобы пытались повлиять на редакционную политику украинского телеканала.