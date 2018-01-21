Guardian: автор «Сталинграда» возмущён запретом его книги на Украине

Британский историк Энтони Бивор глубоко возмущён тем, что его книгу «Сталинград» запретили на Украине за описание расстрела детей евреев украинскими националистами, пишет The Guardian. Бивер считает упрёки экспертной комиссии беспочвенными и несправедливыми и требует отмены запрета на его бестселлер — тем более что этот инцидент вредит имиджу «демократического» Киева.

Знаменитый британский историк Энтони Бивор назвал запрет его книги на Украине «совершенно возмутительным», пишет The Guardian.

В своём бестселлере «Сталинград», завоевавшем премию Самуэля Джонсона в 1999 году, Бивор рассказывает о Сталинградской битве во Вторую мировую войну. Недавно русский перевод книги оказался среди 25 запрещённых на Украине книг, наряду с произведениями Бориса Акунина и Бориса Соколова, сообщается в статье.

Как напоминает издание, в 2016 году на Украине приняли закон, запрещающий книги из России при наличии в них «антиукраинского» содержания, определяемого специальной экспертной комиссией.

По словам руководителя управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Госкомтелерадио Украины Сергея Олейника, запрет на книгу Бивора был введён из-за того, что она содержит отрывок о том, как расстрел 90 детей евреев поручили украинским националистам, «чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС». С его точки зрения, это провокация: «Когда мы проверили источники автора книги, то оказалось, что он в качестве источников использовал отчёты НКВД и служебную переписку его сотрудников». Экспертный совет обсудил этот вопрос и поддержал запрет «Сталинграда».

Между тем Энтони Бивор утверждает, что его источником был не внутренний советский документ, а книга немецкого офицера-антифашиста Гельмута Гроскурта. Именно она указана в качестве источника в бестселлере британского историка.

«Это совершенно возмутительно, — отозвался Бивор об украинском запрете на его книгу. — У них нет никаких причин так поступать. Абсолютно ясно как в русском, так и в английском издании, каким был источник и откуда эти данные. Это был очень смелый и религиозный офицер, который решительно протестовал, несмотря на угрозы, что об этом расскажут Гиммлеру… против этой казни детей. Советский Союз вообще не мог об этом знать».

Как сообщает The Guardian, Бивор уже обратился в посольство Великобритании в Киеве, которое теперь намеревается подать протест против запрета «Сталинграда». В своём письменном обращении британский историк утверждает, что заявление о том, что он якобы повторял антиукраинскую пропаганду из российских источников, не являются правдой. Также он объясняет, что описанный случай взят им из дневников Гроскурта, опубликованных в Штутгарте в 1970 году. По замечанию Бивора, Гроскурт был так шокирован этим инцидентом, что написал своей жене: «Мы не можем и нам нельзя победить в этой войне».

«Я требую немедленных извинений от Олейника и отзыва решения экспертного совета о запрете книги», — подчёркивает Бивор.

Правозащитница из Харькова назвала запрет «Сталинграда» обескураживающим. По её мнению, можно было бы подумать, что сообщения об инциденте — это фейковые новости, призванные дискредитировать Украину, если бы соответствующее объявление не было опубликовано на официальном сайте.

Что касается Бивора, он считает запрет его книги «весьма угнетающим с точки зрения самой Украины — они хотят показать, что они намного демократичнее русских к северу от них, а потом они делают такое». Однако он также признаёт, что для украинцев это очень чувствительная тема, потому что во времена Второй мировой войны, конечно же, было много украинцев, страдавших от голода, придерживавшихся абсолютно антисоветских взглядов, — и именно поэтому многие из них были рады немцам, когда те приходили, и даже добровольно переходили на сторону Германии. «Для украинского национализма это до сих пор крайне досадно. И, очевидно, это одна из причин, почему они так чувствительно и нервно относятся ко всему этому», — цитирует британского историка The Guardian.