Rzeczpospolita: Украина признала Россию агрессором, но продолжает с ней торговать

Возвращение Донбасса, как и Крыма, военным путём, сейчас не представляется возможным, потому что это привело бы к открытому столкновению Украины с Россией, пишет Rzeczpospolita. К тому же взаимная торговля между странами находится на подъёме. Но принятым законом о деоккупации Киев может создать сепаратистам много проблем, подчёркивает издание.

Спустя четыре года войны на востоке страны Верховная рада официально признала агрессию России, пишет Rzeczpospolita. Принятого в четверг закона, касающегося деоккупации Донбасса, Украина ждала с весны 2014 года. «Тогда после аннексии Крыма пророссийские сепаратисты заняли часть территорий Донецкой и Луганской областей, объявив независимость. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, которая продолжается до сегодняшнего дня. До сих пор, однако, не было никакого закона, который определял бы позицию украинского государства касательно ситуации на востоке страны. Теперь украинский законодатель по закону признал, что Российская Федерация совершила агрессию против Украины и оккупирует часть её территории», — рассказывает издание.

Украинские парламентарии признали, что Россия несёт полную ответственность за моральные и материальные потери, к которым привела «оккупация Донбасса». В Верховной раде утверждают, что закон открывает украинскому государству двери в международные суды, подчёркивает польское издание. Ещё в конце 2015 года глава украинской дипломатии Павел Климкин говорил, что за действия России в Крыму и Донбассе Киев будет требовать от неё компенсаций. Предъявлять претензии смогут также граждане Украины, которые вынуждены были оставить своё имущество по ту сторону фронта. Величину претензий в Киеве тогда определили в сумму более $50 млрд.

Проблема состояла в том, что Украина до сих пор не признавала российской агрессии. Сейчас этот факт не нужно будет документально подтверждать в судах. Это стало законом, принятым украинским парламентом, отметил Иван Винник, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме материальной составляющей украинские парламентарии увеличили полномочия сил обороны. В случае введения военного положения именно армия встанет во главе операции в Донбассе, а не Служба безопасности Украины — как до сих пор предусматривал закон.

«Фактически узаконено присутствие нашей армии в Донбассе, потому что применение вооружённых сил внутри страны должно быть отрегулировано дополнительными юридическими актами. До сих пор это основывалось на решении отдельных лиц», — говорит Алексей Арестович, украинский военный аналитик.

«Освобождение Донбаcса военным путём сейчас не является возможным, потому что привело бы к открытому столкновению с Россией. Но можно создать сепаратистам много проблем, чтобы уcложнить им жизнь», — добавляет он.

Единственным компромиссом в законе о деоккупации является то, что власти в Киеве будут признавать выданные сепаратистами свидетельства о рождении и смерти, подчёркивает издание.

Первоначально в президентском проекте закона должно было появиться примечание о мирных Минских соглашениях. Однако это вызвало протест оппозиции, потому что таким образом был бы узаконен документ, которого украинский парламент никогда не ратифицировал. Ни один из пунктов заключённых в феврале 2015 года в Минске соглашений не был выполнен. Согласовывали их главы Германии, Франции, Украины и России, но украинские политики многократно признавали, что Порошенко принял эти соглашения только для того, чтобы избежать войны в большом масштабе. В Киеве считали, что выполнение заключённых в Минске соглашений означало бы легализацию пророссийских сепаратистов в Донбассе. Всё из-за того, что неизвестно, должна ли Украина сначала провести там выборы органов самоуправления и только потом получить контроль над более чем 300-километровым отрезком украинско-российской границы или же наоборот, объясняет Rzeczpospolita.

«В этот срок правления, а может, даже и в следующий украинский парламент точно не пойдёт ни на какие компромиссы по отношению к сепаратистам в Донбассе. От Минских соглашений никто не отказывается, но и никто их не выполняет», — заявил изданию Владимир Фесенко, известный киевский политолог. «Никакой закон не в состоянии вернуть Донбасс, так же как и Крым. Существуют только два пути. Дипломатия или военная операция. На наступление никто не решится, потому что никто не хочет рисковать. Значит остаётся дипломатия», — добавляет он.

В Москве признают, что война в Донбассе в ближайшее время не закончится. «Только если на Украине появится новая авторитарная политическая сила, которая покончит со всем этим беспорядком. Если же не появится, тогда тлеющая гражданская война будет уничтожать украинский народ», — заявил изданию Rzeczpospolita профессор Алексей Подберёзкин, глава российского центра военно-политических исследований, действующего при престижном Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

«Признавая Россию агрессором, Украина не разорвала с ней дипломатических отношений. Более того, Москва продолжает оставаться одним из главных торговых партнёров Киева. Торговый обмен между ними в 2016 году составил более миллиарда долларов США, а в первом квартале прошлого года зафиксирован его 25-процентный рост. Война не мешает россиянам делать инвестиции на Украине. Украинское посольство в Москве информирует, что в 2016 году прямые российские инвестиции в украинскую экономику оцениваются в сумму свыше 1,6 миллиарда долларов США», — напоминает издание.

Президентская коалиция отклонила предложение партии «Самопомощь», которая хотела внести поправку в закон о деоккупации. Речь шла об аннулировании договора «О дружбе, сотрудничестве и партнёрстве», подписанного ещё в 1997 году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. «С одной стороны это соглашение гарантирует неприкосновенность и территориальную целостность Украины, которые Россия нарушила, аннексируя Крым. С другой — согласно этому соглашению, Киев продолжает оставаться «стратегическим партнёром Москвы»», — подчёркивает издание. «Это абсурд, и следует это изменить», — заявил Rzeczpospolita Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД.