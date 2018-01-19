Rzeczpospolita: Украина признала Россию агрессором, но продолжает с ней торговать

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Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
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NYT: американская разведка забеспокоилась за своих информаторов в свете «дела Скрипаля» New York Times
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Джон Оливер нашёл «главного подозреваемого» в деле о трещине на МКС — лабораторную мышь HBO
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WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми Washington Free Beacon
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National Interest рассказал, как США помогли Москве захватить Курилы National Interest
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Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой Local
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CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей CNN
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Киев призвал парламент Норвегии не поддерживать «Северный поток — 2»
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил с главой парламента Норвегии Туне Вильхельмсен Трьоен проект газопровода «Северный поток — 2».
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Самедов и Мельгарехо вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»
Полузащитники московского «Спартака» Александр Самедов и Лоренцо Мельгарехо возобновили тренировки в общей группе накануне матча первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида».
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Опубликован первый трейлер фильма «Капитан Марвел»
Студия Marvel Entertainment опубликовала на своей официальной странице в YouTube первый трейлер фильма «Капитан Марвел».
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Минздрав изучит идею ввести в России сухой закон
Министерство здравоохранения России рассмотрит предложение ввести сухой закон, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
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«Новатэк» подписал соглашение по перегрузке СПГ в Норвегии
«Новатэк» подписал соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления российской компании Марка Джетвея.
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Розыгрыш итальянской Серии B приостановлен по ходу сезона
Розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу — Серии B — сезона-2018/19 приостановлен.
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Эксперт прокомментировал заявление Медведева о цифровой экономике
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о цифровой экономике.
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В центре Москве завершают реставрацию здания XIX века
В Москве завершают реставрацию здания XIX века, расположенного на углу Пятницкой улицы и Серпуховской площади, сообщает портал мэра и правительства.
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Северный флот провёл учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке
Арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке, сообщает телеканал «Звезда».
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Собянин отправил в отставку правительство Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства столицы.
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Эксперты назвали самые популярные автомобили в городах-миллионниках России
Стали известны самые популярные автомобили в 15 городах-миллионниках России, сообщает Nation News.
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Экс-президент «Спартака» прокомментировал отстранение Глушакова и Ещенко
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН прокомментировал отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой.
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Водитель врезавшегося в супермаркет автомобиля в Петербурге отправлен под домашний арест
Зеленогорский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для водителя автомобиля, врезавшегося в супермаркет. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.
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В Крыму заявили о готовности жилфонда к зиме на 87%
Готовность жилого фонда Крыма к отопительному сезону составляет на данный момент 87%, заявил вице-премьер региона Михаил Селезнёв на заседании совмина.
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В Минфине поддержали план главы ВТБ по дедолларизации экономики
Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о поддержке ведомством плана главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации российской экономики.
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Эксперт оценил перспективы торгового противостояния США и Китая
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с радио Sputnik оценил перспективы торгового противостояния США и Китая.
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Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске
Руководитель дирекции Универсиады 2019 года Максим Уразов сообщил о количестве проданных билетов за зимние Игры в Красноярске.
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В Совфеде оценили заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.
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Власти Екатеринбурга прокомментировали сообщения о смерти школьника в гимназии
Власти Екатеринбурга прокомментировали сообщения о смерти пятиклассника из гимназии №47, передаёт URA.RU.
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Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира
Верховная рада одобрила текст заявления к норвежскому Нобелевскому комитету по поводу выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.
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Китай объявил об ответных мерах на новые пошлины США
Китай в ответ на новые пошлины США введёт повышенные таможенные пошлины на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.
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Сбитый в Сирии Ил-20 вёл разведку в идлибской зоне деэскалации
Российский Ил-20, сбитый в Сирии в результате действий Израиля, перед крушением выполнял разведывательные задачи в идлибской зоне деэскалации, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
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Нигматуллин считает неправильным отстранение Ещенко и Глушакова
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает неправильным отстранение игроков московского «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.
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Трамп обвинил Китай в попытке торговлей повлиять на выборы в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в США с помощью торговой войны.
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В горсовете Солсбери заявили о падении туристического потока
Глава городского совета Солсбери Мэтью Дин сообщил о падении туристического потока после инцидентов с отравлением людей.
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Хоккейный клуб «Авангард» пригласил Глушакова и Ещенко на работу в SMM
Хоккейный клуб «Авангард» из Омска отреагировал на отстранение футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».
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Путин проведёт телефонный разговор с Нетаньяху
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 18 сентября, проведёт телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
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В иракской Басре около 27 тысяч человек отравились питьевой водой
В иракской Басре около 27 тыс. человек отравились питьевой водой, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей (парламента) Ирака Хасана аль-Кааби.
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Путин призвал не сравнивать ситуацию с Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что не стоит сравнивать ситуацию с российским самолётом Ил-20 и событиями 2015 года, когда Турция сбила Су-24 ВКС России.
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Эксперт Гладилин прокомментировал отстранение Глушакова и Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака»
Известный российский футболист и тренер Валерий Гладилин прокомментировал отстранение игроков московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.
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Прощание с певцом Михаилом Лукониным пройдёт 20 сентября в Петербурге
Прощание с оперным певцом Михаилом Лукониным состоится 20 сентября в Театре музыкальной комедии в Петербурге, где он работал с 2000 по 2009 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда «Петербургский романс».
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Путин рассказал об ответных действиях после крушения Ил-20
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал ситуацию с крушением российского самолёта Ил-20 в Сирии.
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ЕК представила план реформы ВТО
Еврокомиссия представила предварительный план реформы Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает пресс-служба ЕК.
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Путин не исключил, что продолжение «Турецкого потока» пройдёт через Венгрию
Президент России Владимир Путин не исключает, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.
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Китай подал жалобу в ВТО из-за новых пошлин США
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с новыми импортными пошлинами США на китайские товары.
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Новый глава СУ СК России по Свердловской области провёл встречу с полпредом президента в УрФО
Новый глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский провёл встречу с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, сообщает URA.RU.
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Баскетболист сборной России Антипов пропустит сезон-2018/19 из-за травмы колена
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич сообщил, что баскетболист сборной России Павел Антипов пропустит сезон-2018/19 из-за травмы колена.
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Путин обсудил с премьером Венгрии процесс сирийского урегулирования
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о процессе сирийского урегулирования.
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СМИ: Ввод частных домов по итогам года в России снизится на 9%
Ввод частных домов по итогам 2018 года снизится на 9% по сравнению с 2017-м, а многоквартирных вырастет на 8—15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Минстроя в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жильё».
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Председатель совета директоров «Авангарда» оценил старт команды в новом сезоне КХЛ
Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов в беседе с «Известиями» оценил старт команды в новом сезоне КХЛ.
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СМИ: Подозреваемого в убийстве жителя Хемница мужчину отпустили на свободу
Подозреваемого в убийстве жителя немецкого города Хемниц отпустили на свободу. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на адвоката предполагаемого преступника.
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В Крыму ответили на заявление генерала ВСУ о базе в Азовском море
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о причинах возможного создания военно-морской базы в Азовском море. По его словам, это заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
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Путин назвал Венгрию важным партнёром России в Европе
Президент России Владимир Путин назвал Венгрию важным партнёром России в Европе.
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Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал, какие меры нужно принять, чтобы не заболеть гриппом осенью, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на сайт службы.
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Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях на шахте в Кемеровской области
Региональная прокуратура заявила о многочисленных нарушениях на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, сообщает портал ВашГород.ру.
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СМИ: На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России выделят почти 1 трлн рублей
На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России планируют выделить почти 1 трлн рублей, сообщают «Известия».
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В Узбекистане возбудили дело после взрыва баллона в автобусе
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики.
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Онищенко прокомментировал предложение ввести в России сухой закон
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение депутата Виталия Милонова ввести в России сухой закон.
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Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира WTA в Гуанчжоу
Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.
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Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».