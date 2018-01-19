Вести: поляки неплохо зарабатывают на украинских трудовых мигрантах

Украинские трудовые мигранты стали хорошим источником заработка для поляков. Как пишут «Вести», банки предлагают платить рекрутерам по €50 за каждого украинца, который откроет у них счёт, мобильные операторы наперебой внедряют спецпакеты для украинцев, а польская почта делает скидки на отправку посылок на Украину.

Украинцы становятся для поляков источником заработка. Как пишут «Вести», поскольку украинцам повысили почасовую оплату труда, предприниматели всячески стараются привлечь новых клиентов, сотрудничая с агентствами по трудоустройству. Так, например, банки предлагают платить рекрутерам по €50 за каждого украинца, который откроет у них счёт. Мелкие предприниматели стали изготавливать продукты специально для украинцев, а мобильные операторы наперебой внедряют спецпакеты для украинцев с бесплатным доступом в соцсети и мессенджеры. По такому же принципу начала работать и польская почта, которая делает скидки на отправку посылок на Украину.

Кроме того, для украинцев всё чаще организовывают вечеринки и танцы, а в библиотеках городов уже готовят подборки книг, которые могут быть интересны украинским трудовым мигрантам.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что сейчас в стране работают более 1 млн украинцев. В агентствах по трудоустройству уверяют, что отношение к нашим в последнее время заметно улучшилось.

«Отношение поляков к нам поменялось, так как польский рынок труда, особенно в сфере сельского хозяйства, очень зависит от наших граждан, ведь сами поляки уезжают на заработки в соседние страны Европы. Конечно, конфликты ещё случаются, так как и среди украинцев, и среди поляков есть разные люди. Но в основном поляки очень доброжелательные, и если украинец едет туда на заработки, не знает языка, говорит по-украински, то поляки охотно подсказывают, помогают. Украинцам также они повышают зарплату и улучшают условия проживания. Например, если раньше в комнате проживали 15 человек, то сейчас — два-четыре», — рассказала «Вестям» руководитель агентства по трудоустройству в Польше Work Garant Татьяна Бугакова.

По её словам, учитывая процент выехавших туда украинцев, Польша под них подстраивается.

«Достаточно распространены негосударственные пенсионные страховые фонды: людям, которые официально работают и, например, едут на шесть месяцев, предлагают открыть специальные пенсионные счета», — говорит Бугакова.

Польские эксперты подтверждают: поляки буквально дерутся за украинцев.

«Я вот сейчас в Google задаю на польском языке «банковские услуги для украинцев», и у меня сразу выпадает шесть банков, где для украинцев на украинском языке предлагают услуги. Если вы приедете на автовокзал Варшавы, то увидите, что там объявлениями и рекламой на украинском увешаны все стены. Это и банки, и мобильная связь с более дешёвыми звонками и SMS на родину, и жильё, и гостиницы. Действительно, польский бизнес сейчас конкурирует за украинцев, потому что их достаточно много. В том числе и молодёжи», — сказал «Вестям» эксперт Польского института международных дел Пётр Косцинский.

Впрочем, рекрутеры говорят, что попутно поляки, борясь с украинцами-нелегалами, ввели ограничения.

«С недавнего времени ужесточили правила по приёму на работу — всего неделя даётся на въезд в страну, и если он не успеет, то рабочая виза аннулируется. Раньше этого правила не было, и украинцы могли въезжать по активной визе в течение полугода. Причём отсчёт идёт не от даты открытия визы, а от даты, указанной в приглашении. К тому же ввели и ограничения на выдачу приглашений, то есть если раньше человек мог уже в Польше поменять место работы, то теперь, если его что-то не устраивает, он в течение года может поменять работу только один раз. Это связано с тем, что по польским визам украинцы часто ездили на нелегальную работу в Испанию, Германию и работали в самой Польше», — говорит «Вестям» директор одного из харьковских рекрутинговых агентств Сергей Кривошеев.

Эксперты также отмечают, что украинцы охотнее стали ехать на сезонные работы по безвизу и к лету эта тенденция явно усилится.

«Безвиз дал возможность легальной работы на три месяца, и молодёжь на летних каникулах поедет туда подзаработать, но за это время она не успеет продлить срок пребывания и получить вид на жительство, потому многие будут ездить на работу по вахтовому методу. Сейчас в Польше нуждаются в работниках сельского хозяйства и обслуживающем персонале в местных курортных зонах. При этом востребованны и IT-cпециалисты, но для этого поляки всё-таки требуют знание польского языка», — говорит Бугакова.