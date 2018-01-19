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Вести: поляки неплохо зарабатывают на украинских трудовых мигрантах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские трудовые мигранты стали хорошим источником заработка для поляков. Как пишут «Вести», банки предлагают платить рекрутерам по €50 за каждого украинца, который откроет у них счёт, мобильные операторы наперебой внедряют спецпакеты для украинцев, а польская почта делает скидки на отправку посылок на Украину.
Вести: поляки неплохо зарабатывают на украинских трудовых мигрантах
Reuters

Украинцы становятся для поляков источником заработка. Как пишут «Вести», поскольку украинцам повысили почасовую оплату труда, предприниматели всячески стараются привлечь новых клиентов, сотрудничая с агентствами по трудоустройству. Так, например, банки предлагают платить рекрутерам по €50 за каждого украинца, который откроет у них счёт. Мелкие предприниматели стали изготавливать продукты специально для украинцев, а мобильные операторы наперебой внедряют спецпакеты для украинцев с бесплатным доступом в соцсети и мессенджеры. По такому же принципу начала работать и польская почта, которая делает скидки на отправку посылок на Украину.

Кроме того, для украинцев всё чаще организовывают вечеринки и танцы, а в библиотеках городов уже готовят подборки книг, которые могут быть интересны украинским трудовым мигрантам.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что сейчас в стране работают более 1 млн украинцев. В агентствах по трудоустройству уверяют, что отношение к нашим в последнее время заметно улучшилось.
 
«Отношение поляков к нам поменялось, так как польский рынок труда, особенно в сфере сельского хозяйства, очень зависит от наших граждан, ведь сами поляки уезжают на заработки в соседние страны Европы. Конечно, конфликты ещё случаются, так как и среди украинцев, и среди поляков есть разные люди. Но в основном поляки очень доброжелательные, и если украинец едет туда на заработки, не знает языка, говорит по-украински, то поляки охотно подсказывают, помогают. Украинцам также они повышают зарплату и улучшают условия проживания. Например, если раньше в комнате проживали 15 человек, то сейчас — два-четыре», — рассказала «Вестям» руководитель агентства по трудоустройству в Польше Work Garant Татьяна Бугакова.
 
По её словам, учитывая процент выехавших туда украинцев, Польша под них подстраивается.
 
«Достаточно распространены негосударственные пенсионные страховые фонды: людям, которые официально работают и, например, едут на шесть месяцев, предлагают открыть специальные пенсионные счета», — говорит Бугакова. 
 
Польские эксперты подтверждают: поляки буквально дерутся за украинцев.
 
«Я вот сейчас в Google задаю на польском языке «банковские услуги для украинцев», и у меня сразу выпадает шесть банков, где для украинцев на украинском языке предлагают услуги. Если вы приедете на автовокзал Варшавы, то увидите, что там объявлениями и рекламой на украинском увешаны все стены. Это и банки, и мобильная связь с более дешёвыми звонками и SMS на родину, и жильё, и гостиницы. Действительно, польский бизнес сейчас конкурирует за украинцев, потому что их достаточно много. В том числе и молодёжи», — сказал «Вестям» эксперт Польского института международных дел Пётр Косцинский.
 
Впрочем, рекрутеры говорят, что попутно поляки, борясь с украинцами-нелегалами, ввели ограничения. 
 
«С недавнего времени ужесточили правила по приёму на работу — всего неделя даётся на въезд в страну, и если он не успеет, то рабочая виза аннулируется. Раньше этого правила не было, и украинцы могли въезжать по активной визе в течение полугода. Причём отсчёт идёт не от даты открытия визы, а от даты, указанной в приглашении. К тому же ввели и ограничения на выдачу приглашений, то есть если раньше человек мог уже в Польше поменять место работы, то теперь, если его что-то не устраивает, он в течение года может поменять работу только один раз. Это связано с тем, что по польским визам украинцы часто ездили на нелегальную работу в Испанию, Германию и работали в самой Польше», — говорит «Вестям» директор одного из харьковских рекрутинговых агентств Сергей Кривошеев.
 
Эксперты также отмечают, что украинцы охотнее стали ехать на сезонные работы по безвизу и к лету эта тенденция явно усилится.
 
«Безвиз дал возможность легальной работы на три месяца, и молодёжь на летних каникулах поедет туда подзаработать, но за это время она не успеет продлить срок пребывания и получить вид на жительство, потому многие будут ездить на работу по вахтовому методу. Сейчас в Польше нуждаются в работниках сельского хозяйства и обслуживающем персонале в местных курортных зонах. При этом востребованны и IT-cпециалисты, но для этого поляки всё-таки требуют знание польского языка», — говорит Бугакова. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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