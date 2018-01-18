Мачеревич: мою внезапную отставку с восторгом восприняли в России

Отставка для Антони Мачеревича стала ожидаемой неожиданностью. Об этом экс-министр обороны Польши заявил в интервью телеканалу TVP Info. Антони Мачеревич отметил, что эта новость особенно порадовала российских политиков. Мачеревич отметил, что расследование смоленской катастрофы продолжается.

«О том, что это отставка, я узнал утром от министра Щерского, когда приехал во дворец», — заявил телеканалу TVP Info Антони Мачеревич. «Я подумал, что мои прогнозы, которые я делал на протяжении долгого времени, подтверждаются», — добавил бывший министр национальной обороны Польши.



На вопрос о том, стала ли отставка для него неожиданностью, экс-министр ответил: «И да, и нет. Что касается настоящих событий — да, было удивлением. Что касается генеральной оценки, долгосрочной, политической — не было никакой неожиданности».



Бывший глава Министерства национальной обороны признал, что не считал свою отставку необходимостью. «Я не подавал в отставку. Но чтобы было понятно — я никоим образом не намерен этого оспаривать. Было принято такое политическое решение, и я ему подчиняюсь», — уверил он.



Антони Мачеревич выразил убеждённость в том, что его отставка была с радостью воспринята в России. «Они были — если речь идёт о политическом освещении — в восторге от этой перемены», — сказал он.



10 апреля мы ознакомимся с техническим докладом подкомиссии, исследующей причины смоленской катастрофы. Антони Мачеревич, руководящий деятельностью смоленской подкомиссии, признал, что продолжаются заключительные работы. Он объяснил, что основные анализы уже сделаны.



«Проведены ещё эксперименты, связанные с самим видом взрыва. Проведены исследования того, какое было взрывное вещество, с какой скоростью, где было установлено и так далее», — объяснил он, добавив, что изучены также показатели датчиков в ящике параметров полёта. «Есть сомнения в том, что мы не имели дела с возможным вмешательством в записи этих ящиков», — говорил он.



Мачеревич рассказал, что работа, проведённая одним из американских институтов, который инсценирует процесс крушения самолёта, довольно важна. «Для этого проводятся измерения машины — близнеца Ту-154 с бортовым номером 102», — добавил он.



На вопрос о причинах катастрофы он ответил: «Мало кто знает, что россияне также не сомневались в том, что крылья были повреждены внутренним давлением. Они пытались это внутреннее давление объяснять гидравлическим ударом», — сказал он и добавил, что крылья — это такая конструкция, где дело не может дойти до подобной аккумуляции, даже если там было бы полно топлива.



«На самом деле никто из исследовавших эти крылья не сомневался, что они были взорваны изнутри», — сказал Мачеревич. При этом он подчеркнул, что это не мог быть гидравлический разрыв. По его мнению, реконструированная комиссией модель указывает на то, что причиной катастрофы послужил взрыв.