TVN24: комиссия Мачеревича вновь пытается доказать теорию взрыва на борту Ту-154М

На борту президентского Ту-154М, рухнувшего под Смоленском в 2010 году, было несколько взрывов, заявила так называемая смоленская подкомиссия, созванная экс-министром обороны Польши Антони Мачеревичем. Именно эти взрывы, а не опасное сближение с землёй, привели к гибели самолёта Леха Качиньского, утверждается в докладе. Впрочем, эти гипотезы противоречат выводам официального расследования, проведённого в 2010—2011 годах, отмечает польский телеканал TVN24.

Левое крыло самолёта Ту-154М было повреждено в результате внутреннего взрыва, было несколько источников взрыва, а берёза не повлияла на первоначальное повреждение крыла — так звучит одно из ключевых заключений технического доклада так называемой смоленской подкомиссии*, сообщает TVN24. В очередной раз подкомиссия, созванная теперь уже бывшим министром обороны Антони Мачеревичем, проталкивает гипотезу о взрыве на борту Ту-154М. Она не соответствует заключениям созданной сразу после катастрофы комиссии Ежи Миллера, подчёркивает телеканал.

О выводах, к которым пришли члены подкомиссии, проинформировала в среду её пресс-секретарь Марта Палонек.

10 января текущего года во время пленарного заседания подкомиссии, созванной для повторного анализа авиакатастрофы, Фрэнк Тэйлор, международный эксперт в области исследования авиационных аварий, после ознакомления с доказательным материалом пришёл к выводу, что левое крыло самолёта Ту-154М было повреждено в результате внутреннего взрыва. К тому же существовало несколько источников взрыва: в крыле, а также в центральной стойке, что было подтверждено анализом механизма удара двери о землю. В-третьих, берёза не повлияла на первоначальное повреждение крыла.

Эти выводы были приняты членами подкомиссии и составляют одно из ключевых заключений технического доклада, рассказала Марта Палонек. К таким выводам пришёл эксперт комиссии Фрэнк Тэйлор, подчёркивает телеканал.

В понедельник тогдашний — поста он лишился во вторник — глава Министерства национальной обороны Антони Мачеревич заявлял, что доклад будет готов в апреле. «Я надеюсь, что к восьмой годовщине катастрофы этот технический доклад будет включать в себя основные элементы этого расследования», — заявил он в эфире TV Republika. По его мнению, это не будет полноценный доклад хотя бы потому, что к этому времени не успеют эксгумировать всех жертв катастрофы.

Подкомиссия многократно заявляла, что на борту Ту-154М произошёл взрыв. Например, 10 апреля 2017 года подкомиссия, созванная в феврале 2016 года министром обороны Антони Мачеревичем, объявила, что самолёт был разорван взрывами в корпусе, центральной стойке и крыльях, а разрушение левого крыла началось ещё до пролёта над берёзой, рассказывает телеканал.

Эти гипотезы противоречат заключениям государственной комиссии Миллера. В 2010—2011 годах смоленскую катастрофу изучала комиссия расследования авиакатастроф, председателем которой был тогдашний глава Министерства внутренних дел и администрации Ежи Миллер. В опубликованном в июле 2011 года докладе комиссия Миллера определила, что причиной катастрофы было нарушение минимальной высоты снижения, что привело к столкновению самолёта с деревьями и постепенному разрушению конструкции машины. Комиссия подчёркивает, что ни регистраторы звука, ни параметры полёта не подтверждают тезисы о взрыве на борту самолёта, резюмирует TVN24.

* Комментарий ИноТВ:

В России утверждения подкомиссии назвали бездоказательными, поскольку они не согласуются с фактами и противоречат выводам специалистов. Кроме того, инициатор польского расследования, экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич давно известен своими русофобскими высказываниями и поддержкой различных теорий заговора.