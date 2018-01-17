1+1: украинцы едва не вызвали эпидемию кори в Польше

Более семи сотен работников мясокомбината в Польше получат прививки против инфекции, так как на предприятии обнаружили пятерых украинцев, больных корью. Как передаёт «1+1», в районе, где уже много лет вообще не вспоминали о кори, этот случай считают чрезвычайным.

Украинская корь в Польше. Более 700 работников мясокомбината в Морлинах получат прививки против инфекции, поскольку на предприятии обнаружили пятерых больных корью. Как передают польские СМИ, все инфицированные — украинцы. В воеводстве, где уже много лет вообще не вспоминали о кори, этот случай считают чрезвычайным.

На Украине с начала года уже насчитали 1285 инфицированных корью. Больше всего их в Ивано-Франковской области, Буковине, Закарпатье и в Одессе. Ни одного случая пока не обнаружили в Сумах, Харькове и Чернигове.

Медики отмечают, что лекарства от кори не существует, спасти от заражения может лишь вакцинация.

В Министерстве здравоохранения заявили, что полностью покрывают необходимость в бесплатной бельгийской вакцине.

ФЁДОР ЛАПИЙ, эксперт по инфекционным заболеваниям: 98 из 100 вакцинированных защищены. Те двое, которые не защитились вакцинацией, должны быть защищены за счёт тех 98. Там, где есть регулярный высокий уровень охвата, нет никаких вспышек и подъёма заболеваемости.

Дата выхода в эфир 17 января 2018 года.