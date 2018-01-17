1+1: украинцы едва не вызвали эпидемию кори в Польше

Более семи сотен работников мясокомбината в Польше получат прививки против инфекции, так как на предприятии обнаружили пятерых украинцев, больных корью. Как передаёт «1+1», в районе, где уже много лет вообще не вспоминали о кори, этот случай считают чрезвычайным.
Украинская корь в Польше. Более 700 работников мясокомбината в Морлинах получат прививки против инфекции, поскольку на предприятии обнаружили пятерых больных корью. Как передают польские СМИ, все инфицированные — украинцы. В воеводстве, где уже много лет вообще не вспоминали о кори, этот случай считают чрезвычайным.
На Украине с начала года уже насчитали 1285 инфицированных корью. Больше всего их в Ивано-Франковской области, Буковине, Закарпатье и в Одессе. Ни одного случая пока не обнаружили в Сумах, Харькове и Чернигове.
Медики отмечают, что лекарства от кори не существует, спасти от заражения может лишь вакцинация.
В Министерстве здравоохранения заявили, что полностью покрывают необходимость в бесплатной бельгийской вакцине.
ФЁДОР ЛАПИЙ, эксперт по инфекционным заболеваниям: 98 из 100 вакцинированных защищены. Те двое, которые не защитились вакцинацией, должны быть защищены за счёт тех 98. Там, где есть регулярный высокий уровень охвата, нет никаких вспышек и подъёма заболеваемости.
Генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазэр отдал распоряжение передать материалы дела о
действиях жандармов в ходе антиправительственной акции в Бухаресте из военной прокуратуры в возглавляемое им ведомство.
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, комментируя слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о травме Мохаммеда Салаха, рассказал, при каком условии согласится назвать немецкого специалиста лучшим в мире.
Предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа подал иск против бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман в связи с тем, что она нарушила соглашение о соблюдении конфиденциальности, подписанное в 2016 году.
Франция выражает соболезнования народу Италии в связи с гибелью людей при обрушении автомобильного моста в городе Генуе и готова предоставить любую необходимую помощь. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения по модернизации БАМа и Транссиба, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Объём российского рынка новых мотоциклов в первые шесть месяцев 2018 года показал рост на 22% по сравнению с аналогичным показателем за 2017-й и составил 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT публикацию конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях.
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что учения, которые проводятся Минобороны совместно с государствами — партнёрами по СНГ, ОДКБ и ШОС, не направлены против третьих стран.
Уровень террористической угрозы в столице Великобритании остаётся «серьёзным» после инцидента возле здания парламента. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение о победе голландского «Витесса», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, над «Гронингемом» в стартовом туре чемпионата Нидерландов.