Blick о «хоккейной сказке»: в «безумном» финале россияне отстояли свою честь Финал соревнований по хоккею на Олимпиаде в Пхёнчхане выдался очень напряжённым, пишет Blick. Немцы едва не вырвали победу из рук неоспоримого фаворита России, но чуда не произошло, и спортсмены из Германии были вынуждены довольствоваться серебром, рассказывает швейцарское издание. 25 февраля 2018 Blick

Blick: молодой врач возвращает надежду челябинским бездомным Молодой врач из Челябинска каждую субботу бесплатно оказывает медицинскую помощь бездомным. Как передаёт Blick, по словам мужчины, люди с благодарностью принимают его помощь, а некоторые из них даже изменили свою жизнь. 25 декабря 2017 Blick

Blick: «здоровому духом и телом» суждено быть вечным президентом России Бельмо на глазу у Запада, но благословение для россиян, пишет швейцарская газета Blick. Несмотря на то что вот уже на протяжении нескольких лет лидеры западных стран поносят нынешнего главу Кремля, а СМИ с благодарностью видят в этом конфликт Запада с Востоком, Владимиру Путину, похоже, суждено быть вечным президентом России, считает автор статьи Фабиан Фогт. 10 декабря 2017 Blick

Шрёдер: санкции ЕС против России и «Роснефти» неправомерны и ошибочны Санкции против «Роснефти» неправомерны и санкционная политика ЕС против России в целом ошибочна, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Россия не собирается нападать на Прибалтику и Польшу, поэтому размещение войск НАТО в Балтийских странах «неразумно», подчеркнул политик. 24 октября 2017 Blick

Blick: Меланья и Путин прекрасно поняли друг друга На саммите G20 в Германии глава Кремля Владимир Путин не устоял перед чарами хозяйки Белого дома Меланьи Трамп, пишет Blick. На ужине в Эльбской филармонии президент России и первая леди США прекрасно друг друга поняли: за праздничным столом они сидели рядом, постоянно друг другу улыбались и увлечённо беседовали, отмечает швейцарское издание. 10 июля 2017 Blick

Blick: Совет Европы возмущён визитом коллег к Асаду на радость российской пропаганде Совет Европы возмущён поездкой делегации европейских политиков на встречу с сирийским президентом Башаром Асадом, пишет швейцарская газета Blick. Коллеги посетивших Сирию европейцев сочли, что этому визиту нет никакого оправдания и с их стороны было проявлением наивности позволить сделать из себя марионеток российской пропаганды. 3 апреля 2017 Blick

Blick: «главная ТВ-фрау Европы» угрожает отстранить Украину от Евровидения После того как СБУ запретила въезд на территорию Украины участнице Евровидения от России Юлии Самойловой, к делу подключилась гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Делтерне, пишет Blick. «Поведение Украины абсолютно неприемлемо», — заявила глава ЕВС. Более того, «главная ТВ-фрау Европы» угрожает ввести санкции — временно отстранить Украину от песенного конкурса, отмечает швейцарское издание. 29 марта 2017 Blick

Швейцарский политик: США «набили карманы» благодаря Украине и Сирии В 2016 году мир оказался на грани третьей мировой войны из-за кризиса на Украине, сирийского конфликта и санкций против России, заявила член парламента Швейцарии Иветт Эстерманн. Это позволило Соединённым Штатам «набить карманы» и поддержать на плаву свою «умопомрачительно гигантскую военную машину», цитирует политика швейцарское издание Blick. 5 января 2017 Blick

Blick: Швейцарцы разыграли воздушный спектакль перед российским бортом В небе над Швейцарией самолет с российской делегацией, направляющейся на саммит АТЭС, окружила местная воздушная полиция, сообщает Blick. По словам пассажиров, истребители F/A-18 так сильно приблизились к их борту, что можно было разглядеть «серьезные лица пилотов». Спикер швейцарских ВВС заверил, что самолет сопроводили и проверили в рамках «стандартной процедуры». 19 ноября 2016 Blick

Blick: Для Кличко авиакатастрофа – еще один повод привлечь Путина к ответу Авиакатастрофа малайзийского лайнера – трагедия, которая касается всех, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Blick. По его словам, мир должен открыть глаза и осознать, что Россия вмешивается в украинский конфликт. И Путина пора призвать к ответу, заявил Кличко швейцарскому изданию. 18 июля 2014 Blick