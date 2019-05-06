Blick исключила победу Мадуро или Гуаидо в «бою за Каракас»

В борьбе за власть в Венесуэле президенту Николасу Мадуро и лидеру оппозиции Хуану Гуаидо пока приходится довольствоваться «ничьей», пишет Blick. Хаос последних дней доказал, что ни одной из сторон не удастся выиграть «бой за Каракас», констатирует швейцарское издание.

В затянувшейся борьбе за власть в Венесуэле президенту Николасу Мадуро и лидеру оппозиции Хуану Гуаидо пока приходится довольствоваться «ничьей», пишет швейцарская газета Blick.



Хаос последних дней доказал, что ни одной из сторон не удастся выиграть «бой за Каракас», констатирует автор статьи Фабьене Кинцельман.



Несмотря на то что серьёзные убытки в нефтяном бизнесе и санкции Соединённых Штатов «душат» Николаса Мадуро, армия по-прежнему поддерживает президента Венесуэлы, отмечает журналистка Blick.



Не утратил Мудро и поддержки жителей Венесуэлы: по некоторым данным, его до сих пор поддерживает треть населения страны, добавляет Кинцельман.



Кроме того, продолжает автор статьи, сторонники президента Венесуэлы не доверяют оппозиции во главе с Гуаидо. До того как в январе он сам себя провозгласил новым президентом страны, его «по большей части никто не знал», причём до сих пор «поиски его биографии в справочниках заканчиваются ничем». Не помогает тут и то, что более 50 стран признали его временным главой венесуэльского государства.



«Сторонники Николаса Мадуро считают его марионеткой Соединённых Штатов, ведь речь идёт не только о том, кто в будущем будет править самой богатой нефтью страной», — подчёркивает журналистка швейцарской газеты.



Дело в том, что в столице Венесуэлы Каракасе «меряются силами» Россия и США, поясняет Кинцельман. В понедельник министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео даже встретятся в Финляндии, чтобы обсудить венесуэльский кризис.



«Что же может помочь в сложившейся геополитической ситуации? — задаётся вопросом автор статьи. — По сути только то, что предлагают Мексика, Уругвай и Китай: диалог и переговоры. Худшими же вариантами стали бы военное вмешательство и гражданская война».