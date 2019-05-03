Fox: в конгрессе не исключили, что к «разрухе» в Венесуэле причастен и Вашингтон

Член нижней палаты американского конгресса Ильхан Омар вновь раскритиковала администрацию Дональда Трампа за её политику в отношении Венесуэлы, передаёт Fox News. По данным канала, Омар заявила, что нынешняя «разруха» в этой южноамериканской стране стала возможной в том числе и из-за шагов Вашингтона, и что от американских санкций страдают простые венесуэльцы.
Член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар, представляющая штат Миннесота, заявила, что часть ответственности за кризис, разворачивающийся в Венесуэле, лежит на США, сообщает сайт Fox News. По данным канала, Омар убеждена, что шаги администрации президента США Дональда Трампа, «так сказать, помогли довести ситуацию до разрухи».
«Многие из предпринятых нами шагов, так сказать, помогли довести ситуацию до разрухи, и мы, в общем-то, подготовили почву для того, к чему сейчас приходим, — заявила Омар в интервью одному из американских СМИ, комментируя по просьбе журналиста положение дел в Венесуэле. — Агрессивные меры такого рода и применение санкций с целью последующего вмешательства и смены режима отнюдь не идёт на пользу населению таких стран, как Венесуэла, как не идёт на пользу и Соединённым Штатам».
Как подчеркнула Омар, во время последних выборов в конгресс «наконец» попали люди, которые согласны с такой точкой зрения, говорится в статье.
По данным Fox News, заявления Омар вызвали гневную реакцию у пользователей соцсетей — в частности, вновь послышались призывы к её исключению из комитета палаты представителей по международным отношениям.
Ранее член конгресса, избравшаяся в палату представителей впервые, также отказалась признавать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, которого Вашингтон считает легитимным главой государства, и назвала события в этой стране «переворотом», совершающимся при поддержке США, напоминает обозреватель Fox News.
Омар позволяла себе скандальные заявления и по другим вопросам — она, в частности, критиковала поддержку, оказываемую США Израилю, чем навлекла на себя обвинения в антисемитизме, а также высказывалась о терактах в США 11 сентября 2001 года в тоне, которые многие сочли пренебрежительным, подчёркивает журналист.
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