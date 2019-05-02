Помпео: если потребуется, США пойдут на военные действия в Венесуэле

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «предельно чётко и невероятно последовательно» давал понять: военные действия возможны, — так в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос о вероятной отправке американских войск в Венесуэлу. «Если потребуется, то США сделают это», — подчеркнул глава Госдепа.
Поддержка со стороны США будет включать войска? Американские войска будут отправлены туда для поддержки Гуаидо?
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Президент предельно чётко и невероятно последовательно давал понять: военные действия возможны. Если потребуется, то США сделают это.
Мы пытаемся сделать всё, что в наших силах, чтобы избежать насилия. Мы попросили все вовлечённые стороны не заниматься подобной деятельностью. Мы бы предпочли, чтобы там произошла мирная передача власти, чтобы Мадуро остался в живых, чтобы были проведены новые выборы.
Но президент чётко дал понять: в случае, если наступит такой момент, — и нам всем придётся решать, наступил ли этот момент, — и президенту, в конце концов, надо будет принять это решение, то он готов сделать это, если потребуется.
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