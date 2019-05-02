Помпео: если потребуется, США пойдут на военные действия в Венесуэле

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05:02 Во Владивостоке кассира банка заподозрили в хищении 28 млн рублей Во Владивостоке старший кассир одного из крупных банков не докладывала часть денег в банкоматы, её подозревают в хищении свыше 28 млн рублей. Об этом информирует прокуратура Приморского края.

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03:00 Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.

02:48 В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США. Об этом в Twitter сообщил офис шерифа округа Риверсайд.

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