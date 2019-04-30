Помпео: Россия продолжит вмешиваться в американские выборы и в 2050 году
В понедельник на мероприятии в Совете по международным отношениям госсекретарь США Майк Помпео рассказал главному редактору The Hill, что русские, «безусловно», продолжат представлять угрозу для американских выборов. Однако, как сообщает издание, Помпео опроверг данные доклада Мюллера о том, что в 2016 году такое вмешательство произошло впервые или было серьёзнее остальных. «Само собой разумеется, что они [русские] представляли угрозу нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х годах», — цитирует The Hill госсекретаря. Помпео также добавил, что для него «удивительно», почему «этот город, судя по всему, шокирован тем фактом, что Россия — или в том случае Советский Союз — плохо к нам относится», когда все детали русского вмешательства «в течение длительного времени» тщательно задокументированы. По сообщению издания, он предостерёг американцев: «Следует ожидать, что и в 2050 году Россия будет продолжать в том же духе».
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