Помпео: Россия продолжит вмешиваться в американские выборы и в 2050 году

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что российское влияние десятилетиями будет угрожать американским выборам, сообщает The Hill. В интервью американскому изданию он заявил о неоднократном вмешательстве России в избирательную кампанию США и о работе администрации Трампа над решением этой проблемы.

В понедельник на мероприятии в Совете по международным отношениям госсекретарь США Майк Помпео рассказал главному редактору The Hill, что русские, «безусловно», продолжат представлять угрозу для американских выборов. Однако, как сообщает издание, Помпео опроверг данные доклада Мюллера о том, что в 2016 году такое вмешательство произошло впервые или было серьёзнее остальных. «Само собой разумеется, что они [русские] представляли угрозу нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х годах», — цитирует The Hill госсекретаря. Помпео также добавил, что для него «удивительно», почему «этот город, судя по всему, шокирован тем фактом, что Россия — или в том случае Советский Союз — плохо к нам относится», когда все детали русского вмешательства «в течение длительного времени» тщательно задокументированы. По сообщению издания, он предостерёг американцев: «Следует ожидать, что и в 2050 году Россия будет продолжать в том же духе».

The Hill напоминает, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера подробно рассказывается о попытке Москвы использовать украденные электронные письма Демократической партии и социальные медиа для влияния на выборы 2016 года в интересах Трампа. В ходе своего 22-месячного расследования спецпрокурор предъявил обвинения более 20 российским гражданам, хотя Россия планомерно отрицает своё вмешательство. В конце марта Мюллер отчитался, что не нашёл никакого сговора между предвыборным штабом будущего президента и Москвой, хотя русские много раз пытались наладить контакт. Кроме того, отмечает издание, в докладе указывается, что некоторые участники кампании хотели принять помощь России, а Дональд Трамп — младший договорился о встрече с близким к Кремлю юристом, который предложил компромат на Хиллари Клинтон, кандидата от демократов.

Как сообщает американский сайт, в понедельник Помпео отказался прокомментировать заявление Руди Джулиани, адвоката Трампа, о том, что «нет ничего плохого» в получении информации от иностранцев во время избирательной кампании. В то же время госсекретарь особо подчеркнул, что каждый должен знать, откуда поступила информация, и убедиться в её «достоверности». Издание отмечает, что здесь Помпео, очевидно, делает отсылку на так называемое досье Стила, в котором содержались непроверенные обвинения Трампа в связях с Москвой.

Помпео также заявил, что администрация Обамы должна была сделать больше для предотвращения вмешательства России, а администрация Трампа уже приняла меры против постороннего влияния. «Мы поставили себе целью, чтобы такое больше не повторилось», — приводит слова госсекретаря The Hill.