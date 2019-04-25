«Неистовый хохот из Кремля» — американский журналист считает доклад Мюллера победой Путина
Последствия доклада Мюллера. Мой следующий гость опубликовал в The Hill новую публицистическую статью под заголовком: «Выигрыш в лотерее Роберта Мюллера достаётся… Владимиру Путину».
В статье говорится, что Владимир Путин «нашёл способ, взломав электронную почту Клинтон, подсунув информацию Стилу и организовав встречу в Trump Tower, бросить тень сомнения на обоих кандидатов в 2016 году… Проза мюллеровского доклада стала для него свежим инструментом, чтобы продолжать сеять раздор и неверие в Америку и её законно избранного президента на протяжении следующих месяцев… Я почти слышу неистовый хохот, доносящийся из Кремля», — пишет Джон Соломон.
Журналист Джон Соломон сейчас с нами. Рада вас видеть, Джон! Большое спасибо, что пришли!
ДЖОН СОЛОМОН, журналист: Рад быть с вами, Мария.
Я очень люблю говорить с вами, потому что знаю, что вы занимались этой темой и, как и я, последние два года пытались докопаться до истины. Итак, поздравляю вас с тем, что последние два года вы были правы, и история это подтвердила.
ДЖОН СОЛОМОН: Спасибо.
Вы полагаете, всё это суровое испытание привело именно к тем результатам, которых изначально хотел добиться Владимир Путин?
ДЖОН СОЛОМОН: Это забавно. Когда всё начиналось и Барак Обама оставил нам первоначальную оценку, там говорилось, что Кремль добивался избрания Трампа и поражения Хиллари Клинтон… Если сегодня побеседовать с людьми в разведке… Я беседовал с бывшим резидентом ЦРУ в Москве, и он сказал, что готовится новая оценка, согласно которой Путин на самом деле пытался дестабилизировать обе стороны.
А действия (России. — ИноТВ) по отношению к Трампу — встреча в Trump Tower и другие подобные мероприятия — относятся к так называемым обнаружимым разведывательным операциям. То есть они хотели, чтобы это было обнаружено, чтобы американцы почесали затылки и сказали: «Россия что, пытается помочь Дональду Трампу?»
Итак, оглядываясь назад после всего, что мы пережили, разведывательное сообщество начинает совсем по-другому оценивать то, что происходило в 2016 году.
Ещё в 2014 году мы знали, что Россия пыталась навредить США.
ДЖОН СОЛОМОН: Верно.
Почему же США ничего не предприняли по этому поводу? Почему нам приходится говорить об этом после выборов 2016 года, если мы уже два года об этом знали?
ДЖОН СОЛОМОН: Верно. В 2014 году (конгрессмен США. — ИноТВ) Девин Нунес выступил с недвусмысленным предупреждением. Послушайте, в числе тех, кто больше всех проиграл от мюллеровского доклада, Барак Обама. На протяжении месяцев он просто сидел и смотрел, как всё это происходило. Может быть, потому что считал Хиллари непобедимой. Но в конечном итоге он сделал недостаточно, чтобы защитить нашу страну от вмешательства, которое действительно имело место.
Если отставить в сторону тему сговора, угроза вмешательства России по-прежнему остаётся. Близятся выборы 2020 года, и похоже, что эта администрация предпринимает гораздо больше решительных мер. И, возможно, следующие выборы будут гораздо лучше защищены, чем предыдущие.
Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.
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