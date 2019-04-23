Fox News: увлёкшись «российским делом», СМИ в США не заметили гибели 150 тысяч американцев

В разгар наркокризиса, когда американцы тысячами умирали от передозировки, ведущие газеты и телеканалы в США этого не замечали: их интересовала только тема сговора Трампа с Россией, констатирует Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, СМИ настолько погрязли в пропаганде, что не могут остановиться даже теперь, когда их излюбленная история опровергнута.
Это был провал беспрецедентных масштабов. Мистификация про Россию была не просто частью того, что освещали СМИ. Зачастую они не освещали ничего другого. Целые годы.
Примечательна статистика: на протяжении первых 60 дней 2018 года — это практически произвольно взятый отрезок времени — вечерние новостные программы в вещательных сетях уделили «российской» мистификации в два с лишним раза больше времени, чем любой другой теме. В печатных изданиях этот контраст ещё разительнее.
Для сравнения: со дня выборов 2016 года от передозировки наркотиков умерло более 150 тысяч американцев — эта цифра намного превышает все потери США в Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой. Гуадалканал, Окинава, Тарава, Иводзима — эти битвы унесли меньше американских жизней, чем опиоиды за ещё более короткий период. Но почему-то The New York Times этого практически не заметила! В то самое время, когда столько людей — 150 тысяч! — умирали, The New York Times написала в два с лишним раза больше статей о расследовании Мюллера. Это для них было важнее.
В The Washington Post соотношение было ещё более впечатляющим. В прошлом году газета Джеффа Безоса опубликовала 4319 статей о «российском» расследовании. Тем временем чуть более тысячи статей вообще содержали упоминания опиоидного кризиса. Сокращение среднего класса в Америке? Эта тема была упомянута всего 119 раз. Им было безразлично, хотя они и делали вид, что это не так. Им безразлично!
Кабельные новостные каналы, как вы знаете, проявили себя ещё хуже. Они говорили только о России — всё время, долгие годы. Всё остальное, включая правду, даже не рассматривалось. Непрерывность, повторяемость, расчётливая бессовестность — классическое определение пропаганды. Вот чем они занимались. И теперь они не могут остановиться! Они занимались этим слишком долго.
Посмотрите, как они пробуют свой новый аргумент. Попробуйте угадать, какое слово им велел использовать национальный комитет Демократической партии!
CNN:В докладе приведён список способов, которыми президент пытался, цитирую, «повлиять на расследование», и этот список может оказаться изобличающим.
ABC NEWS: …утверждая, что доклад Мюллера в гораздо большей степени изобличающий.
КАРЛ БЕРНСТИН, журналист:Хорошего мало. Это уродливое, изобличающее дельце.
CNN:И я согласна с ним: это полное изобличение.
ABC NEWS:Демократы называют доклад изобличающим…
ДЖОН ДИН, бывший юрист Белого дома:Доклад спецпрокурора более изобличающий, чем все эти доклады.
ABC NEWS: …гораздо в большей мере изобличающий президента, чем изначально дал понять генпрокурор.
ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN:Но он всё равно в большой степени изобличающий. Он ведь…
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