CNN: Трамп громит доклад Мюллера, не стесняясь в выражениях

Президент США Дональд Трамп раскритиковал доклад Мюллера, назвав его «безумным», а приведённые в нём показания некоторых чиновников о себе — «хренотенью», передаёт CNN. Тем временем, чиновники администрации Трампа также испытывают на себе последствия публикации доклада и пытаются оправдать себя и своего начальника — несмотря на то, что тот регулярно говорит неправду.

А в рамках последствий публикации доклада Мюллера произошёл целый ряд событий. Председатель судебного комитета палаты представителей США Джерри Нэдлер заявил, что не исключает, что в будущем против президента Трампа может быть запущена процедура импичмента. Нэдлер также направил в адрес генерального прокурора Уильяма Барра официальный запрос на получение полной версии доклада Мюллера без купюр, а также упомянутых в нём доказательных материалов. Барр ранее предложил показать специально подобранной группе конгрессменов версию доклада с меньшим количеством купюр, но Нэдлер заявил, что этого не достаточно. В пятницу вечером министерство юстиции назвало запрос «преждевременным» и «ненужным» шагом.



А кроме того, президент всё активнее критикует, по его словам, «безумный» доклад Мюллера — он назвал показания о себе, данные под присягой… Вообще-то, он использовал слово, которое мне произносить в телеэфире не разрешают. Репортаж нашего корреспондента Джима Аккосты из Белого дома.



Президент Трамп, отправляясь на отдых на выходные, раскритиковал доклад Мюллера в весьма ярких выражениях. Президент написал в «Твиттере»: «В безумном докладе Мюллера некоторые люди сделали обо мне выдуманные и совсем не соответствующие действительности заявления. Берегитесь людей, которые делают для себя так называемые «заметки», притом что никаких заметок и не существовало, пока они не понадобились. Поскольку я так и не согласился давать показания, мне не нужно было реагировать на заявления обо мне, приведённые в докладе — а ведь некоторые из них были полной хренотенью и были сделаны лишь для того, чтобы сделавший их человек мог выставить себя в выгодном свете (или меня в невыгодном)».



Между тем, один из комментариев господина Трампа, приведённый в докладе — согласно документу, Трамп отреагировал на назначение Роберта Мюллера спецпрокурором (по «российскому делу». — ИноТВ), заявив, что его президентству пришёл конец, и что ему самому «п*****» — подтвердил бывший высокопоставленный сотрудник президентской администрации. Чиновник заявил, что президент «не ныл, а использовал тактическую агрессию».



Нападки со стороны господина Трампа на команду Мюллера противоречат его же заявлению, сделанному в минувшем месяце — Трамп тогда заявил, что спецпрокурор вёл себя порядочно.



Кроме того, президент пытается свалить вину на других — как он написал в одном из твитов, «всё, что предприняли русские в плане выборов 2016 года, было сделано при президентстве Обамы. Ему об этом доложили, но он не сделал ничего! А что важнее всего, на ход выборов влияния оказано не было». Впрочем, сам экс-президент Барак Обама заявил, что предостерёг лидера России Владимира Путина от вмешательства в выборы в 2016 году.



Под шквал критики также попала и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая попыталась оправдаться за приведённое в докладе Мюллера признание, согласно которому она солгала, заявив, что бывший директор ФБР Джеймс Коми был уволен из-за того, что утратил доверие рядовых агентов бюро.



САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Я заявила, что оговорка была в том, что использовалось слово «бессчётное». (…) Уж извиняюсь, что не повела себя как робот, как делают в Демократической партии.



САРА САНДЕРС, в более раннем выступлении на телевидении: Директор Коми утратил доверие рядовых сотрудников ФБР…



Сандерс высказала такой комментарий и в интервью Fox News, и на пресс-конференции в Белом Доме.



САРА САНДЕРС: Знаете, с нами говорили бессчётное количество сотрудников ФБР, и они говорят они очень разное.



САРА САНДЕРС: Я призналась, что заявила это в запале, имея в виду, что этого не было в подготовленном тексте, это было моё собственное заявление…



Заместитель Сандерс в интервью CNN с большим нажимом настаивал, что президент, будучи в должности, ни разу не солгал — несмотря на то, что люди, проверяющие достоверность информации, собрали тысячи ложных утверждений Трампа.



АНДРЕСОН КУПЕР, ведущий CNN: Лгал ли президент?



СОТРУДНИК БЕЛОГО ДОМА: Нет, лично мне не известно ситуаций, когда он бы солгал. Мне вот он не лгал. Он полностью выполняет свои обещания, данные американскому народу — и по поводу строительства стены, и по поводу победы над ИГ*.



Посол Франции в США, полномочия которого вскоре истекают, попытался объяснить поведение президента на страницах журнала Foreign Policy так: «… вдруг появился президент-экстраверт, говорун, который при этом, по сути, ничего или почти ничего не читает, а межведомственные отношения практически сломаны, и решения принимаются чуть ли не «с бедра». По словам посла, сотрудники Белого дома «не знают, что ещё заявит президент — а когда он что-то заявляет, они не понимают, что он имеет в виду».



Как говорят демократы, другим членам администрации также следует объясниться — например, генпрокурору Уильяму Барру, который неоднократно пытался принизить значение выводов Мюллера.



АНГУС КИНГ, независимый член сената США: Вчера значение доклада было принижено. У Барра совершенно не было причин давать эту пресс-конференцию и пытаться объяснить поступки президента. На мой взгляд, он истолковал доклад неправильно и выразил предвзятую точку зрения на некоторые вопросы. Это всё было совершенно не нужно, и, как мне кажется, он опозорился. Я искренне думаю, что это печально.



ДЖИМ АКОСТА, главный корреспондент CNN в Белом доме: Позже сегодня президент опубликовал ещё один твит, в котором обвинил некие силы в, как он написал, «шпионстве и измене» — но, как это было со многими заявлениями президента, никакими доказательствами или свидетельствами он это не подкрепил. Джим Акоста, CNN, Белый дом.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

