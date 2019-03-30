Столтенберг: НАТО как сильнейший союз в истории противостоит террористам, кибератакам и сильной России

НАТО — сильнейший альянс в истории, потому что он меняется вместе с миром, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он пояснил: сила этого союза в том, что, несмотря на все разногласия между участниками, они активно сотрудничают в сфере обороны — а это особенно важно из-за подъёма террористических движений, более сильной России и угрозы кибератак.

«НАТО хорошо для Европы и Северной Америки», — такова, по его собственным словам, главная идея генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он рассказал, что «НАТО — сильнейший союз в истории», потому что он меняется, когда меняется мир вокруг.

Сейчас мир стал более непредсказуемым, чем был раньше. Во времена холодной войны у НАТО были сотни тысяч готовых к бою солдат на Востоке и Западе и десятки тысяч ядерных боеголовок. Конфликт в то время был очень опасным, но и очень предсказуемым, считает Столтенберг. Сейчас у альянса меньше солдат и меньше ядерного оружия, и Запад переживает период «новой неуверенности».

НАТО оказалось неспособно предусмотреть подъём ИГ* или «аннексию Крыма Россией**». Поэтому нужно готовиться к неожиданностям, и НАТО помогает настроиться на внезапности, утверждает генсек альянса. Он признаёт, что среди членов НАТО присутствуют разногласия — например, по торговой политике и климату, газопроводу «Северный поток — 2» и ядерному соглашению с Ираном. В то же время Северная Америка и Европа в рамках НАТО сотрудничают активнее, чем ещё несколько лет назад.

По мнению Столтенберга, с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, Вашингтон показал, что он на 100% с НАТО, а расходы на оборону в Европе выросли на 40%. Последний американский танк покинул Европу в 2013 году, но теперь США вернулись с вооружённым подразделением — «потому что ситуация с безопасностью ухудшилась после российской аннексии Крыма». При этом, несмотря на примерно равную экономическую мощь, США тратят на оборону в два с лишним раза больше, чем европейцы, подчеркнул генеральный секретарь альянса в интервью немецкому журналу.

Германия повысила свои расходы на оборону с €35 млрд в 2014 году до €42 млрд в настоящее время. Это значительный шаг, тем более что Берлин согласился увеличить свои военные расходы более чем на 80% за десятилетие. Учитывая масштабы немецкой экономики, каждая доля процента средств, выделяемых на оборону, — это большой шаг, отмечает Столтенберг. Однако он рассчитывает на то, что Германия исполнит своё обещание тратить на НАТО 1,5% к 2024 году. «Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, вынуждены опасаться кибератак», — напомнил генсек альянса.

Он также подчеркнул, что не считает проблемой НАТО ни США, ни Германию: обе страны активно сотрудничают с другими в вопросах безопасности и обороны и участвуют в международных военных миссиях. «Сила НАТО в том, что, несмотря на все расхождения, его участники хорошо сотрудничают», — убеждён Столтенберг. Он поддерживает европейцев в том, что касается их общей обороны, и приветствует более тесное сотрудничество между Германией и Нидерландами.

Однако необходимо избегать ситуаций, в которых усилия европейцев будут дублировать действия НАТО или рассматриваться как альтернатива альянсу, предостерёг Столтенберг в интервью Der Spiegel. С его точки зрения, европейское единство не может заменить трансатлантическое единство, особенно после брексита. Тогда 80% расходов НАТО на оборону будут обеспечиваться странами, не состоящими в ЕС.

Помимо этого, Столтенберг объяснил журналистам издания, что старался сделать всё возможное, чтобы не изолировать Россию, ещё когда был главой норвежского правительства. В качестве премьер-министра он заключал с Россией соглашения по добыче нефти и газа в Баренцевом море, и эти действия не были направлены против НАТО — их удалось осуществить благодаря НАТО, уверяет генеральный секретарь альянса. По его словам, НАТО предоставляло платформу для диалога с Москвой.

При этом он обратил внимание на то, что ДРСМД между Россией и США имеет экзистенциальное значение для безопасности Европы, потому что ракеты средней дальности должны достигать территории Европы, а не США. В связи с этим Столтенберг выразил сожаление по поводу того, что российскую сторону не удалось побудить придерживаться соглашения и дальше. «Результат, к сожалению, однозначный: новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты», — посетовал генсек НАТО. Он отметил, что это опасное мобильное оружие, которое сложно обнаружить и которое может за очень короткое время достигать европейских городов.

Запад хочет, чтобы Россия вернулась к выполнению условий соглашения, однако альянс готовится к миру без ДРСМД, рассказал Столтенберг журналистам Der Spiegel. В этом случае реакция НАТО на новые российские ракеты будет соразмерной и оборонительной: «У нас нет намерения размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования».

Также генеральный секретарь альянса заявил о необходимости охранять демократические выборы и препятствовать любым попыткам повлиять на ход выборов в Европе, поэтому НАТО вкладывает немало средств в развитие кибернетической обороны. Одним из лучших инструментов борьбы с пропагандой он назвал свободную независимую прессу. Среди прочего, Столтенберг выразил беспокойство по поводу активности Китая с его концерном Huawei в Европе и стремления к расширению сети 5G. НАТО относится к этой угрозе очень серьёзно, заверил генсек альянса журналистов Der Spiegel.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).