WSJ: НАТО продлило полномочия «невозмутимого» Столтенберга до 2022 года

Руководство НАТО увеличило срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга до сентября 2022 года, пишет The Wall Street Journal. Действующий глава альянса, вступивший в должность вскоре после начала украинского конфликта, в целом зарекомендовал себя невозмутимым лидером, который стремится укрепить восточный фланг военного блока и добиться согласия между его членами, отмечает издание.

Представители НАТО решили продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга до 2022 года. Экс-премьер Норвегии на протяжении пяти лет формирует реакцию альянса на «российскую воинственность и резкие нападки со стороны президента Трампа», пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что на следующей неделе Столтенберг отправится в Вашингтон на торжества по случаю 70-летия НАТО. Там он встретится с американским президентом и выступит на совместном заседании конгресса.

«Мы сталкиваемся с самыми крупными проблемами в сфере безопасности. И я с нетерпением жду возможности продолжить работу со всеми союзниками, чтобы адаптировать и модернизировать НАТО», — говорится в официальном заявлении генсека.

60-летний Столтенберг станет вторым главой НАТО с наибольшим стажем работы к концу истечения его полномочий 30 сентября 2022 года. Он занял пост вскоре после того, как Россия «захватила Крым* и начала скрытое вторжение на востоке Украины», и с тех пор курирует попытки альянса укрепить свой восточный фланг, отмечает WSJ.

По словам издания, Столтенберг известен своей невозмутимостью и строгим следованием курсу, который подразумевает поиск золотой середины в спорах между участниками альянса. Прошлогодняя встреча с Трампом стала редким моментом дискомфорта для генсека НАТО. Ему пришлось постараться, чтобы успокоить американского президента, который набросился на Германию за то, что она сотрудничает с Россией в энергетических проектах и тратит на оборону заметно меньше 2% ВВП.

Западные власти отдают должное Столтенбергу за то, что ему удалось урегулировать потенциальный конфликт между главой Белого дома, который неоднократно сомневался в необходимости альянса, и союзниками. Во время визита в США генсек похвалил Трампа за призыв к членам НАТО увеличить военные траты на $100 млрд до конца следующего года.

Высокопоставленные европейские дипломаты заявляют, что повышение трат на армию скорее связано с «возросшей российской угрозой», чем с критикой Трампа. По словам одного из них, на встрече с администрацией американского президента Столтенберг собирается сделать акцент на том, что, хотя союзники США по НАТО не выделят необходимые средства на оборону, они вносят весомый вклад в военные операции, в том числе в Афганистане.