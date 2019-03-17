Defense News: НАТО всерьёз задумалось над опасностью со стороны Huawei

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оказался втянут в конфликт вокруг китайской компании Huawei, которую неоднократно обвиняли в шпионаже, пишет Defense News. Как отмечает издание, Столтенберг в курсе опасений членов альянса по поводу Huawei, однако, по его словам, блок на данный момент проводит консультации, чтобы понять каким образом НАТО может наиболее эффективно вложиться в технологии 5G при наименьших рисках в плане обеспечения безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оказался втянут в конфликт вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую неоднократно обвиняли в том, что она может шпионить за своими клиентами, пишет Defense News.

«Некоторые члены НАТО выразили свою озабоченность относительно Huawei и её роли в обеспечении 5G. И, разумеется, НАТО принимает эти опасения всерьёз», — заявил по этому поводу Столтенберг.

Ряд чиновников в администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить того подписать указ, запрещающий американским компаниям приобретать оборудование Huawei.

Кроме того, ранее сообщалось, что глава Объединённого командования вооружённых сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что силы блока могут прекратить контакты со своими немецкими коллегами, в случае если Берлин решит прибегнуть к услугами китайской компании для создания сетей 5G.

Huawei соревнуется с такими фирмами как Apple и Samsung на рынке мобильных устройств, а также в сфере первенства в технологии 5G. Однако некоторые правительства запретили китайской компании поставлять оборудование по причине опасений за режим безопасности. При этом Huawei отрицает обвинения в сотрудничестве с китайским правительством, а также в том, что её продукция предназначена для облегчения шпионажа.

На пресс-конференции в Брюсселе генсеку НАТО задали вопрос о том, выступит ли альянс с рекомендацией членам блока запретить китайским компаниями поставлять продукты, имеющие отношение к технологии 5G. Кроме того, генсека спросили о том, есть ли у него доказательства того, что правительство Китая организует кибератаки.

«Мы проводим консультации по этому вопросу, а также рассматриваем различные аспекты инвестиций в сети 5G. Я знаю, что эту тему обсуждают в столицах многих членов НАТО. Это отчасти торговый и экономический вопрос, однако у него могут быть также последствия с точки зрения обеспечения безопасности. Поэтому мы займёмся этим вопросом и выясним, каким образом НАТО может лучше всего решить проблемы в плане вложений в инфраструктуру 5G», — заметил Столтенберг.

Тем не менее генсек отказался от спекуляций по поводу потенциальных исходов обсуждения этой проблемы в различных странах НАТО.

«Как бы то ни было, НАТО серьёзно повысило свою активность в плане киберобороны и кибербезопасности», — подчеркнул он.

По его словам, проводя широкомасштабные учения, повышая уровень информированности и делясь опытом, НАТО удалось «повысить устойчивость инфраструктуры и киберсетей всех своих членов».

Кроме того, ежегодный доклад генерального секретаря показал, что оборонные расходы европейских членов НАТО и Канады в период с 2017-ого по 2018 год увеличились почти на 4%, а с 2016-ого по 2018 год общие траты составили более $41 млрд.

«Мы рассчитываем, что к концу следующего года эта цифра вырастет до $100 млрд», — отметил Столтенберг.