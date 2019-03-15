Bild: США вступают в беспрецедентную конфронтацию с Меркель по вопросам безопасности

Сотрудничество Германии с Huawei может привести к тому, что НАТО придётся урезать коммуникацию со своими немецкими партнёрами, — такое заявление сделал командующий силами НАТО в Европе, пишет Bild. В Вашингтоне опасаются, что китайское правительство будет использовать технологии Huawei для шпионажа и кражи данных. При этом Ангела Меркель заявила, что Huawei не будет исключён из тендера на развитие сети 5G.

Если Германия будет развивать сотрудничество с китайской фирмой Huawei и сделает сеть 5G частью военной коммуникационной сети, то НАТО не сможет поддерживать связь с немецкими партнёрами, сообщает Bild со ссылкой на заявление командующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти.

Издание отмечает, что таким образом США вступают в беспрецедентную конфронтацию по вопросам безопасности с Ангелой Меркель, заявившей в минувший вторник, что Германия не будет исключать Huawei из тендера по созданию сети 5G.

Слова Скапаротти были поддержаны Беном Ходжесом, экс-главкомом сухопутных вооружённых сил США в Европе. «Я не верю, что китайское правительство не будет использовать сеть Huawei для продолжения их политики кражи данных. Следовательно, информация, передаваемая по сетям 5G, будет уязвима», — приводит Bild слова Ходжеса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс «крайне серьёзно» воспринимает подобные опасения, а пресс-секретарь НАТО сообщила, что ряд стран-членов имеют опасения в отношении Huawei.

Как пишет издание, Министерство обороны ФРГ сообщило, что на данный момент проводится исследование возможности военного использования технологий 5G. Особое внимание уделяется устойчивости к помехам и защите от прослушивания.

До сегодняшнего дня бундесвер использовал для военных коммуникаций не мобильные сети (использовавшиеся для штабной связи), а классические средства связи (включая спутниковые коммуникации).

Bild напоминает, что технология 5G — это сверхбыстрая мобильная сеть, необходимая для таких разработок, как беспилотные автомобили, производственные роботы и тому подобное. Для установки такой сети необходима постройка сотен дополнительных вышек мобильной связи: без Huawei этот процесс будет дороже и займёт больше времени. Согласно информации издания, уже сейчас значительное количество мобильных вышек Германии произведено в Китае.