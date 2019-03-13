Депутат бундестага: правительство Германии не нуждается в советах и пожеланиях американского посла

Германия сама будет устанавливать собственные стандарты в области безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель в ответ на призыв посла США Ричарда Гренелла свернуть сотрудничество с китайской фирмой Huawei, пишет Der Spiegel. Один из однопартийцев канцлера добавил, что советы и пожелания Гренелла Германии не нужны. Отмечается, что Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ пока не обнаружило доказательств по подозрениям китайских компаний в шпионаже.

Ангела Меркель отклонила угрозы посла США в Германии Ричарда Гренелла, сообщает Der Spiegel. Как напоминает издание, Гренелл предупредил, что США могут ограничить или вовсе свернуть своё сотрудничество с немецкими спецслужбами, если Германия поддержит китайский концерн Huawei в разработке мобильных сетей 5G.

Канцлер ФРГ заявила: «Мы сами будем устанавливать собственные стандарты». А также подчеркнула, что «для немецкого правительства безопасность является важным фактором, в том числе при разработке сетей 5G».

Другие члены правящей партии ХДС также отреагировали на требования главы американской дипмиссии. Спикер по вопросам внешней политики Юрген Хардт отметил: «Нашей целью является создание для Германии наилучшей и наиболее безопасной сети». Ещё яснее позицию сформулировал исполнительный секретарь фракции Михаэль Гроссе-Брёмер: «Правительство Германии не нуждается в пожеланиях и советах американского посла насчёт того, какие шаги предпринимать в области политики безопасности».

При этом Меркель добавила, что Берлин будет обсуждать «подобные вопросы» как с американскими, так и с европейскими партнёрам, отмечает издание.

Как напоминает Der Spiegel, недавно канцлер огласила условия для сотрудничества с Huawei. Согласно им, необходимо удостовериться, что «китайские власти не могут получить доступ ко всем данным с китайских устройств, действующих в Германии». В общем и целом, необходимо совместно с Китаем найти способ защитить права на интеллектуальную собственность.

Между тем издание сообщает, что Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ пока не обнаружило конкретных доказательств по подозрениям китайских телекоммуникационных компаний в шпионаже. Несмотря на это, немецкие спецслужбы уже моделируют меры против китайских предприятий.