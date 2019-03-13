Handelsblatt: Китай превратился из партнёра ЕС в соперника
Европейская политика в отношении Китая должна быть «более реалистичной, напористой и разносторонней», пишет Handelsblatt, ссылаясь на недавно опубликованную стратегию Еврокомиссии.
Европейская политика в отношении Китая должна быть «более реалистичной, напористой и разносторонней», пишет Handelsblatt, ссылаясь на недавно опубликованную стратегию Еврокомиссии.
Представитель службы безопасности Грузии Савле Мотиашивали заявил, что в городе Кобулети были задержаны двое граждан страны, которые пытались сбыть уран за $2,8 млн.
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Ивана Игнатьева, переведённого из основного состава команды в фарм-клуб.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что США должны выполнить свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чтобы Москва и Вашингтон смогли приступить к предметному обсуждению вопроса о продлении этого соглашения.
В Санкт-Петербурге опека признала квартиру матери слабослышащей Олеси Уткиной, у которой забрали детей, пригодной для проживания несовершеннолетних. Об этом сообщила RT президент ассоциации приёмных родителей «Ребёнок дома» Мария Эрмель.
ФСБ совместно с МВД России задержала группу подпольных торговцев оружием, действовавших в 14 российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Ольге Голодец подготовить предложения по поощрению российской сборной, показавшей высокие результаты на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Министерство иностранных дел России призвало Соединённые Штаты вместо санкций перейти к отношениям на основе сотрудничества в рамках ООН для стабилизации ситуации в Венесуэле.
Украина дополнительно разместила 10-летние еврооблигации на $350 млн со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Об этом информирует пресс-служба Минфина Украины.
Президент России Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю присоединения Крыма.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские легкоатлеты будут выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в составе национальной сборной вне зависимости от статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Совет Федерации в среду, 13 марта, отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА Новости.
Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией не в интересах народов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по развитию нефтегазохимической отрасли России на срок до 2025 года.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своего соотечественника — форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, добравшегося до отметки в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram прокомментировал сообщения в СМИ о «причастности» к подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года.
Известный спортивный психолог Геннадий Горбунов рассказал о своей работе с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой и о том, как спортсменка справится с непопаданием в состав национальной команды на чемпионат мира в Японии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о блокировке недостоверной информации является достаточно продуманным, работа над ним ведётся давно.
Оборонный колледж НАТО представил доклад, посвящённый развитию искусственного интеллекта, в котором исследователи призвали страны Североатлантического альянса активнее развивать программы искусственного интеллекта.
Известный спортивный психолог Геннадий Горбунов высказал мнение о спаде результатов у фигуристки Евгении Медведевой в нынешнем сезоне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы законодателей США продолжают недружественную русофобскую линию.
Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.
Норвежская лоукост-авиакомпания Norwegian выставит корпорации Boeing счёт за невозможность эксплуатировать 18 своих самолётов Boeing 737 MAX 8.
Visa и MasterCard приостановили членство подпавшего под санкции США «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Японии о том, что российские учения на Курильских островах являются «неприемлемыми».
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рекомендовал конгрессу организации рассмотреть и принять предложение о проведении международных соревнований на площадках североамериканского размера начиная с сезона-2021/22.
Капитан арестованного в Стамбуле судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров отказался от намерения перекрыть Босфор за неуплату экипажу судовладельцем Akca Shipping долгов по зарплате.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал решение палаты представителей США принять законопроекты «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина».
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжёлое, в настоящее время она находится на лечении в одной из московских клиник.
Бывший хоккеист, а ныне тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал достижение своего соотечественника Евгения Малкина, достигшего отметки в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около 1 млрд рублей через 200 фирм-однодневок.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения грузового самолёта Boeing 747 с мачтой освещения в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте столичного ведомства.
Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым обслужит матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в ближайшее время планируется встреча с его коллегой из США Залмаем Халилзадом для обсуждения ситуации в регионе.
Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что власти КНР готовы оказать помощь Венесуэле в восстановлении системы энергоснабжения.
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал повторение своего жеста футболистом Криштиану Роналду после победы «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Российский защитник клуба «Аризона Койотс» Илья Любушкин и форвард «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун подрались во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырёх местных жителей, которые подозреваются в подготовке взрывов на концерте народного артиста России Филиппа Киркорова в Махачкале.
Угрозы Соединённых Штатов в адрес российской компании «Роснефть» за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны в условиях существующих с 2014 года санкций против корпорации. Об этом заявили в МИД России.
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия оказывает политическое давление на Украину через энергетику.
Министерство гражданской авиации Индии запретило полёты в воздушном пространстве страны самолётов Boeing 737 MAX.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что санкции США в отношении российского «Еврофинанс Моснарбанка» за работу с Венесуэлой являются нелегитимными.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука за перепалку с болельщиком команды «Юта Джаз» во время выездного матча регулярного чемпионата.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину через энергетику.
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отпраздновал победу над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, повторив жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, показанный специалистом во время первой встречи команд.