Handelsblatt: Китай превратился из партнёра ЕС в соперника

Китай является стратегическим конкурентом ЕС — такое заявление содержится в новейшей стратегии, опубликованной Еврокомиссией, сообщает Handelsblatt. Как отмечает издание, ещё два года назад Брюссель называл Пекин «партнёром». Еврокомиссия обвиняет КНР в нечестной конкурентной борьбе, а также подозревает китайское правительство в попытках получить доступ к внутренним европейским данным посредством технологий 5G.

Европейская политика в отношении Китая должна быть «более реалистичной, напористой и разносторонней», пишет Handelsblatt, ссылаясь на недавно опубликованную стратегию Еврокомиссии.

В стратегии говорится, что экономический рост КНР по-прежнему предоставляет возможности для европейских предприятий, однако при этом Пекин «превращается в стратегического конкурента», применяющего методы нечестной конкуренции. Исходя из этого, комиссия потребовала более строгих правил при открытых тендерах, а также введения единых правил безопасности при распространении сетей 5G.

Издание отмечает, что опубликованная стратегия станет фундаментом саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

«Мы должны защищать наши собственные интересы, не позволяя Вашингтону или Пекину давить на нас, а также не занимая ничьей стороны», — приводит Handelsblatt слова одного из европейских дипломатов.

Как пишет издание, в политических и экономических кругах крепнет убеждение, что ЕС должен решительнее выступить против усилившегося Китая. При этом ещё в 2016 году стратегия ЕС в отношении КНР подразумевала в качестве основной цели партнёрство. Новый документ Еврокомиссии говорит о сотрудничестве лишь в области защиты климата.

Также в стратегии сказано, что европейские предприятия должны бороться с китайскими фирмами (зачастую являющимися частью китайского Нового шёлкового пути), поддерживаемыми китайским правительством посредством дешёвых кредитов. Еврокомиссия намерена давить на Пекин, чтобы тот следовал правилам ВТО, запрещающим субсидировать промышленность. Инструменты давления планируются различные, отмечает Handelsblatt. Во-первых, ЕС даст понять, что на открытых европейских тендерах будет учитываться не только самая низкая стоимость, но ещё и экологические и трудовые стандарты. Кроме того, планируется расширить на третьи страны правила ЕС о государственной поддержке: тогда Брюссель сможет предотвращать поглощение компаний, если покупатель получал помощь со стороны государства.

Также в минувший вторник Европарламент предостерёг европейские компании от сотрудничества с китайскими предприятиями (к примеру, Huawei) в разработке сетей 5G. В парламентской резолюции говорится о «крайнем беспокойстве» насчёт того, что устройства 5G «могут содержать встроенные «ходы», с помощью которых производитель и государственные ведомства могут получить доступ к данным и коммуникациям ЕС».