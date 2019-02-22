Fox: скандал с Huawei стал «Великой стеной», разделившей США и их союзников

Пока Вашингтон вместе с рядом своих партнёров отказываются допускать Huawei к созданию в Америке сети 5G, другие его союзники готовы рассмотреть такую возможность — несмотря на то, что США уже предупредили, что не будут делиться информацией со странами, которые пустят к себе китайского телекоммуникационного гиганта, сообщает Fox News. Как пояснил в эфире канала американский эксперт по международному праву Джоэл Трахтман, США опасаются саботажа и шпионажа со стороны китайцев.

Если распространение 5G — то есть, сверхбыстрой сети — представить как географическую карту, скандал с Huawei станет Великой стеной, разделяющей США и их самых близких союзников. США, Япония, Новая Зеландия и Австралия либо полностью запретили китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei заниматься их сетями 5G, либо наложили на него ограничения, а вот Франция, Канада, Германия и Великобритания по-прежнему готовы рассматривать участие Huawei в развёртке сети. Не забывайте, США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия входят в разведывательный альянс под названием «Пять глаз». И раз речь зашла об этом альянсе, отметим, что госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Соединённые Штаты не станут поддерживать партнёрские отношения со странами, использующими оборудование или системы Huawei.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Я ездил в разные страны мира, чтобы у всех них была одна и та же информация, чтобы страны понимали риск внедрения технологий Huawei в свои информационные системы. Мы не станем рисковать американской информацией.

А пока эта пороховая бочка нагревается, в Вашингтоне за закрытыми дверями продолжаются американо-китайские торговые переговоры на высоком уровне. А в нашем сегменте Fox Business Exclusive участвует профессор Школы юриспруденции и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса Джоэл Трахтман, один из ведущих мировых экспертов по международному законодательству. Давайте сразу перейдём к нашей теме — что же такого делает Huawei? Какой барьер или стену создаёт сейчас эта компания между нами и нашими же собственными союзниками?

ДЖОЭЛ ТРАХТМАН, профессор Школы юриспруденции и дипломатии имени Флетчера, Университет Тафтса: Как отметил госсекретарь Помпео, в плане информационной безопасности возникает реальный риск либо саботирования нашей сети, либо шпионажа через «лазейки» в оборудовании Huawei. Huawei — компания частная, однако многие полагают, что на неё оказывает сильное влияние китайское правительство, да и зародилась она внутри Народно-освободительной армии Китая. Таким образом, вопрос в том, можем ли мы её оборудованию доверять.

Это серьёзный вопрос, который будет возникать во многих областях — не только касательно сетевого оборудования, но и в плане всех продуктов, имеющих отношение к интернету вещей. Будет ли ваше приложение Alexa вас прослушивать, и кто будет получать через него данные? Где его производят и какие лазейки в нём существуют? Всё это надо проверять.

Как вы уже отметили, Лиз, британцы пришли к выводу, что могут справиться с таким риском, что могут эффективно осуществлять надзор за тем, как компилируется программное обеспечение и производятся соответствующие машины, дабы не допустить создания лазеек, саботажа и шпионажа; США же, судя по всему, считают, что они так не смогут. Может здесь играть роль и конкурентный момент — Qualcomm и другие компании хотят, чтобы главными стандартами стали их стандарты.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года.