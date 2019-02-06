NBC: американская разведка опасается «внедрения» Huawei и ZTE в сотовые и компьютерные сети США

150 телекоммуникационных сетей в США используют китайскую технику из-за её дешевизны, сообщает NBC. По мнению аналитиков, это означает, что весь трафик этих сетей может стать достоянием Китая. Администрация Трампа уже запретила операторам, имеющим дело с государственными контрактами, использовать продукцию Huawei и ZTE.

Своих клиентов Джон Неттлз встречает каждый день: это его соседи и друзья. Его компания Pine Belt Telecoms обслуживает сельский район Алабамы с населением примерно 100 тысяч человек.



РИЧАРД ЭНГЕЛ, главный международный корреспондент NBC: Это сердце системы? Мозг системы?



ДЖОН НЕТТЛЗ, владелец Pine Belt Telecoms: Да. Каждый телефонный звонок, каждый выход в интернет обрабатывается этим оборудованием.



В том-то и проблема. Ведь оборудование произведено китайской компанией ZTE, а представители американской разведки заявляют, что китайское правительство может этим воспользоваться, чтобы шпионить за американцами.



Услышав об этом, Неттлз удивился.



РИЧАРД ЭНГЕЛ: Как вы думаете, ваши данные могут представлять интерес для Китая? Данные, собранные на ваших серверах.



ДЖОН НЕТТЛЗ: Чтобы они шпионили за соснами и коровами? Наверное, нет.



Но опасность, предупреждают аналитики, состоит в том, что, внедрившись в американские сотовые и компьютерные сети, Китай сможет получить доступ ко всему проходящему по ним трафику.



МАЙКЛ КОЛЛИНЗ, заместитель помощника директора ЦРУ: Что в соответствии с китайскими законами должны делать эти компании, управляемые и финансируемые государством, подконтрольные Коммунистической партии? Это создаёт большую уязвимость.



На прошлой неделе конгресс дотошно расспросил глав разведывательных агентств о ZTE и другой китайской компании, работающей в сфере высоких технологий, Huawei.



ТОМ КОТТОН, сенатор США: Многие ли из вас стали бы использовать телекоммуникационную продукцию Huawei и ZTE?



Никто не поднял руку.



ДЖОН НЕТТЛЗ: Всё поступает сюда…



Неттлз купил оборудование ZTE потому, что оно было самым дешёвым. По его словам, если государство прикажет ему избавиться от этой техники, придётся потратить миллионы, а у него их нет.



ДЖОН НЕТТЛЗ: Практически в каждой нашей сборке есть какие-то элементы, произведённые в Китае.



РИЧАРД ЭНГЕЛ: Администрация Трампа запретила использование компонентов ZTE и Huawei в сетях, имеющих дело с государственными контрактами. Так что ни один из крупнейших операторов ими не пользуется. Но профессиональная ассоциация сообщила нам, что у 150 менее крупных сетей дела обстоят иначе. Мы обратились за комментарием к ZTE и Huawei, но не получили ответа. Министерство иностранных дел Китая заявляет, что это законопослушные компании.



Дата выхода в эфир 05 февраля 2019 года.