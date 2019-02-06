NBC: американская разведка опасается «внедрения» Huawei и ZTE в сотовые и компьютерные сети США

150 телекоммуникационных сетей в США используют китайскую технику из-за её дешевизны, сообщает NBC. По мнению аналитиков, это означает, что весь трафик этих сетей может стать достоянием Китая. Администрация Трампа уже запретила операторам, имеющим дело с государственными контрактами, использовать продукцию Huawei и ZTE.
Своих клиентов Джон Неттлз встречает каждый день: это его соседи и друзья. Его компания Pine Belt Telecoms обслуживает сельский район Алабамы с населением примерно 100 тысяч человек.
РИЧАРД ЭНГЕЛ, главный международный корреспондент NBC:Это сердце системы? Мозг системы?
ДЖОН НЕТТЛЗ, владелец Pine Belt Telecoms: Да. Каждый телефонный звонок, каждый выход в интернет обрабатывается этим оборудованием.
В том-то и проблема. Ведь оборудование произведено китайской компанией ZTE, а представители американской разведки заявляют, что китайское правительство может этим воспользоваться, чтобы шпионить за американцами.
Услышав об этом, Неттлз удивился.
РИЧАРД ЭНГЕЛ:Как вы думаете, ваши данные могут представлять интерес для Китая? Данные, собранные на ваших серверах.
ДЖОН НЕТТЛЗ:Чтобы они шпионили за соснами и коровами? Наверное, нет.
Но опасность, предупреждают аналитики, состоит в том, что, внедрившись в американские сотовые и компьютерные сети, Китай сможет получить доступ ко всему проходящему по ним трафику.
МАЙКЛ КОЛЛИНЗ, заместитель помощника директора ЦРУ:Что в соответствии с китайскими законами должны делать эти компании, управляемые и финансируемые государством, подконтрольные Коммунистической партии? Это создаёт большую уязвимость.
На прошлой неделе конгресс дотошно расспросил глав разведывательных агентств о ZTE и другой китайской компании, работающей в сфере высоких технологий, Huawei.
ТОМ КОТТОН, сенатор США:Многие ли из вас стали бы использовать телекоммуникационную продукцию Huawei и ZTE?
Никто не поднял руку.
ДЖОН НЕТТЛЗ:Всё поступает сюда…
Неттлз купил оборудование ZTE потому, что оно было самым дешёвым. По его словам, если государство прикажет ему избавиться от этой техники, придётся потратить миллионы, а у него их нет.
ДЖОН НЕТТЛЗ:Практически в каждой нашей сборке есть какие-то элементы, произведённые в Китае. РИЧАРД ЭНГЕЛ:Администрация Трампа запретила использование компонентов ZTE и Huawei в сетях, имеющих дело с государственными контрактами. Так что ни один из крупнейших операторов ими не пользуется. Но профессиональная ассоциация сообщила нам, что у 150 менее крупных сетей дела обстоят иначе. Мы обратились за комментарием к ZTE и Huawei, но не получили ответа. Министерство иностранных дел Китая заявляет, что это законопослушные компании.
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Неизвестный сообщил о минировании пяти отелей во Львове от имени англо-американского поэта XX века Уистена Хью Одена. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции по области.
В МИД Болгарии выразили удивление высказыванием посла Турции в стране о том, что болгарским властям следует обеспечить изучение турецкого языка как иностранного. Турецкий дипломат вызван в министерство.
«Капитуляции» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик быть не может, заявил полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов по случаю пятой годовщины референдумов в Донбассе.
Президент Украины Пётр Порошенко подписал протокол допроса по делу о событиях во время «майдана» в Киеве зимой 2014 года. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.