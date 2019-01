WSJ: в Польше арестовали сотрудника Huawei — мог шпионить на «восточном фланге НАТО»

Польские власти арестовали директора по продажам компании Huawei, а также бывшего высокопоставленного польского чиновника по подозрению в шпионаже, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, любой акт шпионажа на территории Польши особенно чувствителен для США и их союзников, так как будучи членами НАТО, они делятся друг с другом информацией. Тем не менее Варшава не уточнила, была ли украдена какая-либо информация.

Задержание гражданина Китая в Польше произошло на фоне ареста финансового директора Huawei в Канаде по запросу США, полагающих, что компания нарушила американские санкции в отношении Ирана.



Однако на этот раз обвинения польской стороны имеют непосредственное отношение к подозрениям Вашингтона и других западных правительств, считающих, что Китай может использовать продукцию Huawei или сотрудников этой компании для шпионажа за иностранными правительствами и фирмами.



Польские чиновники не выдвинули в адрес самой китайской фирмы никаких обвинений. Кроме того, Варшава не сообщила никаких подробностей дела, а также не стала уточнять, удалось ли подозреваемым украсть какую-либо деликатную информацию. Кроме того, в связи с этим инцидентом Польша арестовала одного польского гражданина.



На протяжении многих лет Вашингтон указывал на Huawei как на угрозу национальной безопасности, считая, что Пекин может заставить эту фирму попытаться получить доступ или отключить иностранные коммуникационные сети. Китайская компания все обвинения категорически отвергает, напоминая, что её название ни разу не упоминалось в контексте каких-либо дел, связанных с шпионажем. Однако произошедшее в Польше может изменить послужной список фирмы, отмечает газета.



Инцидент с задержанием разворачивается на фоне обострения в отношениях между США и Китаем. Администрация Трампа всё более пристально следит за действиями Huawei, параллельно претворяя в жизнь более широкую стратегию по изменению поведения Китая в плане торговли и производства. В частности, Вашингтон и Пекин начали зеркальную торговую войну, которая стала потрясением для мирового рынка.



Для США Польша — это особенно важная страна, так как Варшава является ключевым союзником Вашингтона по НАТО. Президент Трамп, в частности, налаживает тесные отношения с националистическим польским правительством, которое предложило заплатить Америке, чтобы она развернула на территории страны военную базу. Кроме того, в Польше находится несколько тысяч американских военнослужащих, отправленных туда в рамках ответа Запада на «аннексию» Россией Крыма.



В этом контексте любой акт шпионажа в Польше особенно чувствителен для США и их союзников, так как будучи членами НАТО, они делятся друг с другом разведданными. Тем не менее, напоминает The Wall Street Journal, никакой информации о краже какой-либо информации не поступило.



На протяжении многих лет контрразведка многих стран в регионе публично предупреждала правительства об опасности со стороны Huawei, что само по себе уже необычно. Подобные заявления были элементом более широкой кампании некоторых государств по поиску киберуязвимостей на восточном фланге НАТО. В частности, ещё в 2013 году чешская Служба безопасности и информации предложила отстранить китайскую фирму от участия в открытых тендерах из опасений, что она может модифицировать своё оборудования таким образом, чтобы к правительственным компьютерам могли подключаться третьи лица.



Тем не менее Huawei утверждает, что компания соблюдает все нормы местного законодательства и требует того же от своих сотрудников. В то же время китайский МИД отметил, что Пекин «крайне обеспокоен» этим арестом.



Сотрудники польской контрразведки на этой неделе провели обыск в местном офисе Huawei, изъяв у компании документацию и электронные данные. Кроме того, они обыскали дом арестованного гражданина Китая. Имя последнего не называется, однако источники, знакомые с ситуацией, идентифицируют его как Вэйцзиня Вана.



По словам знакомых Вана, он широко известен в местных деловых кругах и часто присутствовал на мероприятиях, которые Huawei организовывал в Польше. «Он отлично говорил по-польски», — отметил один польский предприниматель.



Кроме того, в его странице в LinkedIn указано, что до того, как Ван попал в Huawei в 2011 году, он более четырёх лет проработал в китайском консульстве в Гданьске. По данным источников газеты, оказавшись в китайской компании, Ван начал заниматься продажами коммуникационного оборудования правительствам. За этой сферой предпринимательства обычно следят более внимательно, чем за другими.



В рамках того же дела Агентство внутренней безопасности Польши задержало также одного из своих бывших сотрудников — польского гражданина, который ранее занимал пост заместителя главы ведомства по вопросам информационных технологий. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.



Задержанного бывшего чиновника источники издания определили как Петра Дурбайло, который ранее занимал ряд высоких правительственных должностей. «У него был доступ к крайне деликатной информации, — отметил один бывший коллега Дурбайло. — Он весьма неглуп, но не Джеймс Бонд. Он больше похож на типичного директора по ИТ».



В прошлом месяце канадские власти по запросу американских властей задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу, обвинив её в том, что она предоставила банкам заведомо ложные данные относительно бизнеса компании в Иране. Спустя несколько дней Пекин арестовал бывшего канадского дипломата, что многие его друзья и бывшие коллеги расценили как месть, напоминает The Wall Street Journal.