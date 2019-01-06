DM: по сравнению с китайской угрозой Западу действия России — «детский лепет»

Британский журналист и писатель Эдвард Лукас призывает правительства западных стран обратить внимание на угрозу от Китая. В своей статье для Daily Mail он отмечает, что Великобритании следует направить тот же «гнев», который на себе испытывает Россия, на Китай.

Успешная посадка китайского космического аппарата Chang’e 4 на обратной стороне Луны должна быть для Запада не менее тревожным сигналом, чем запуск СССР первого искусственного спутника Земли «Спутник-1» в 1957 году, пишет британский журналист и публицист Эдвард Лукас в Daily Mail.



Дело в том, отмечает Лукас, что несколько поколений жителей стран Запада видели главной угрозой своей безопасности военную и технологическую мощь Советского Союза.



«Я вырос в таком же страхе, как и многие другие, что коммунистический блок победит, подвергнув свободный мир рабству и репрессиям, которые царили за железным занавесом. Теперь я боюсь той же угрозы, исходящей от поднимающегося Китая», — пишет Лукас.



Несмотря на то, что в большинстве стран Запада склонны недооценивать угрозу, которую представляет Поднебесная, по сравнению с российским вмешательством, «Китай намного более серьёзный противник». И то, что они первыми достигли обратной стороны Луны, свидетельствует о росте господства Пекина в области космических технологий.



Так, в распоряжении китайцев уже есть так называемый «убийца спутников» и новейшие ракеты, космического назначения. Кроме того, Китай уже обошёл Запад в изучении и развитии искусственного интеллекта. Однако наиболее «насущной проблемой» Лукас называет угрозу безопасности обмена цифровыми данными, и их хранения.



Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выразил обеспокоенность вовлечением китайской телекоммуникационной компании Huawei в развёртывании сети стандарта 5G в Великобритании.



При этом Лукас отмечает, основатель одной из ведущих мировых компаний — бывший офицер Народно-освободительной армии Китая. Ряд экспертов, опасаются, что продукция, предоставляемая Huawei, может иметь скрытые функции, которые позволят Пекину красть персональные данные.



Кроме того, китайская компания China General Nuclear активно сотрудничает с Великобританией в области ядерной энергетики, инвестируя значительные средства в строительство атомных электростанций в стране.



Журналист полагает, что скоро Запад столкнётся с необходимостью выбора между национальной безопасностью и экономическим ростом путём взаимодействия с Китаем.



Одним из тех, кто признал существование проблемы, стал глава секретной разведки Великобритании Алекс Янгер. Так, он предложил последовать опыту Новой Зеландии и ряда других стран и запретить использование китайских технологий при создании важнейших объектов инфраструктуры.



Кроме того, по всему миру растут опасения относительно активного использования Китаем экономической дипломатии, пишет Лукас. Однако, несмотря на то, что китайские инфраструктурные проекты выглядят привлекательно для бедных стран Африки, Южной Америки и Восточной Европы, итог всегда один — непомерные долги стран перед Китаем.



Вместе с тем Китай расширяет своё влияние не только в других регионах, но и в Азии. Здесь Китай всё активнее настаивает на признании своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. А также подкрепляет их созданием новых военных баз.



Китайский лидер Си Цзиньпин недавно заявил, что не исключает возможность применения силы в Тайване. И не стесняется применять её против несогласных с режимом китайцев. При этом на протяжении нескольких лет на Западе неоднократно выступали против притеснений в России, однако замалчивали ещё большие «ужасы», которые приходилось терпеть китайцам по вине их правительства.



«Ослеплённые коммерческими возможностями в Китае, Великобритания и европейские страны на протяжении многих лет боялись прямо высказывать своё осуждение в адрес возмутительного угнетения и шокирующих нарушений прав человека в стране», — отмечает автор.



Он задаётся вопросом, почему не обратить на Китай тот же западный «гнев», который на себе испытывает Россия. При этом Лукас подчёркивает, что не призывает смягчить позицию Великобритании в адрес Кремля, лишь опасаясь того, что действия России на фоне китайского экономического и технологического влияния покажутся не более чем «детским лепетом».



«Мы должны заставить правительство действовать сейчас, чтобы защитить наше будущее, но нам некого винить, кроме самих себя, в доверчивости и жадности, которые делают нас уязвимыми для нападений», — подытоживает Эдвард Лукас в своей статье для Daily Mail.