NYT: Китай открывает новую главу в исследовании спутника Земли

Китайский космический аппарат Chang’e-4 совершил историческую посадку на обратной стороне Луны, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что этот успех обеспечит новые возможности для исследования спутника Земли, а также поможет Китаю оспорить лидерство США и России в освоении космоса.

Китайский космический аппарат Chang’e-4 прилунился на обратную сторону Луны, совершив прорыв в изучении космоса, сообщает The New York Times.



Издание отмечает, что это первое из целой серии мероприятий, которые, как ожидается, позволят Поднебесной присоединиться к космической гонке, а возможно и возглавить её.



В 2013 году китайский космический аппарат уже совершал посадку на Луну, сделав Китай одной из трёх стран, которым удалось осуществить успешную посадку на спутник Земли. Однако Пекин стал первым, кому удалось достичь части лунной поверхности, которую не видно с Земли.



В китайском национальном космическом управлении заявили, что этот успех «открыл новую главу в освоении Луны человеком». Кроме того, космическое управление Китая опубликовало фотографии, сделанные Chang’e-4, аппаратом, названным по имени китайской богини Луны Чан Э.



По словам экспертов, несмотря на то, что к освоению космоса Китай приступил на несколько десятилетий позже, в скором будущем страна может оспорить лидерство США в изучении таких областей, как искусственный интеллект и квантовые вычисления.



«Эта космическая миссия показывает, что Китай достиг продвинутого мирового уровня в исследовании дальнего космоса. Мы, китайцы, сделали то, что американцы даже не осмелились попробовать», — приводит The New York Times слова профессора университета Макао, который сотрудничал с китайским национальным космическим управлением Чжу Мэньгуа.



К 2022 году Китай планирует вывести свою третью космическую станцию на полную мощность, а к концу десятилетия страна надеется высадить астронавтов на лунную базу и отправить космический аппарат к поверхности Марса.



Что касается научной стороны вопроса, китайский аппарат прилунился вблизи одного из наиболее глубоких и древних лунных кратеров, что может позволить получить представление об истоках и эволюции спутника Земли.



При этом, по словам независимого эксперта Намраты Госвами, в долгосрочной перспективе Китай стремится сделать Луну своей колонией и использовать её энергетические возможности. Она полагает, что Поднебесная может в будущем использовать окрестности кратера в качестве базы дозаправки для изучения дальнего космоса.



Аппарат Chang’e-4 оснащён камерами, георадаром и спектрометрами, которые позволят изучить состав поверхности Луны. Кроме того, китайцы проведут эксперименты, которые позволят выяснить, прорастут ли на спутнике Земли семена и вылупятся ли там шелкопряды.



Для поддержания радиосвязи с аппаратом на обратной стороне Луны, китайцы также запустили спутник-ретранслятор, пишет The New York Times.