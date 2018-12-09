Das Erste: Китай занялся покорением обратной стороны Луны

Китай намерен исследовать обратную сторону Луны и уже запустил в космос аппарат миссии Chang'e-4, сообщает немецкий телеканал Das Erste. До сих пор никому не удалось изучить теневую часть спутника Земли. Это непростая задача, поэтому по плану посадка аппарата на Луну должна состояться только через две недели — и это лишь один из ряда амбициозных проектов Китая по освоению космоса.

С космодрома китайской провинции Сычуань успешно запущена ракета миссии Chang'e-4 с роботизированным аппаратом, который сейчас направляется к неизученной половине Луны. Обратная сторона Луны — неизведанный мир для исследователей, пишет корреспондент немецкого телеканала Das Erste в Пекине Аксель Дорлофф.

Луна всегда повёрнута к Земле одной и той же стороной, в то время как другая никогда не видна с планеты. Однако скоро 140-килограммовый роботизированный аппарат должен сделать то, что до сих пор не сделал никто: исследовать обратную сторону спутника Земли.

По словам главного инженера китайской Лунной программы, в первую очередь необходимо преодолеть такие трудности, как встречающиеся на поверхности камни, щели и трение о грунт. Для этого китайские специалисты проводили тысячи испытаний, и теперь они надеются, что смогут в течение долгого времени вести работы на Луне.

Как поясняет немецкий корреспондент, космические аппараты Лунной программы Китая носят имя богини Чанъэ из китайской мифологии. По одной из китайских легенд, она обитает на Луне.

Китай уже осуществлял подобный проект в 2013 году на видимой с Земли стороне спутника планеты — это была миссия Chang'e-3, сообщается на сайте телеканала. Однако в тот раз колёсный луноход остановился всего после 100 м пути — предположительно, парализованный мельчайшими частицами лунной пыли.

Прежде чем новый луноход сможет приступить к работе, посадочный аппарат Chang'e-4 должен в целости сесть на неизвестной территории на обратной стороне Луны. По плану это произойдёт только через две недели. До сих пор это не удавалось ни одному зонду.

Сделать это будет непросто, считает эксперт из Исследовательского института технологии ракетостроения в Пекине. Chang'e-3 совершал посадку медленно и под углом. В случае с Chang'e-4 возможно выполнить лишь крутую, почти вертикальную посадку, а это довольно сложно. Впрочем, новый посадочный аппарат был модернизирован и улучшен. Теперь работы можно вести и во время Лунной ночи, что с Chang'e-3 было невозможно, рассказал китайский специалист.

Самую серьёзную проблему миссии эксперты видят в сохранении связи с центром управления, поскольку обратная сторона Луны находится в мёртвой зоне, и радиоприём там отсутствует. Поэтому Китай заранее отправил в космос спутник, который должен передавать сигнал.

На борту Chang'e-4, помимо всего прочего, находится посевной материал, сообщает Das Erste. С его помощью предполагается выяснить, возможно ли выращивание овощей на Луне.

Китай уже на протяжении многих лет развивает свою амбициозную космическую программу. В 2022 году должна начать работу китайская космическая станция. Когда функционирование действующей МКС будет остановлено, а это должно произойти не позднее 2028 года, Китай может оказаться единственной страной, обладающей стабильно работающей станцией в космическом пространстве.

Наряду с проектом по запуску собственной космической станции, к 2030 году запланирована высадка первого китайца на Луну. До 2050 года Китай намерен осуществить первый полёт к Марсу с экипажем на борту, сообщает немецкий телеканал.