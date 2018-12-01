NTD: в Польше появился свой маленький Йода

Житель Варшавы мечтал назвать своего сына в честь легендарного джедая мастера Йоды из сериала «Звёздные войны». Однако из-за формальностей реализовать необычную мечту удалось не сразу. В итоге родители всё же смогли убедить чиновников, и теперь малыш носит двойное имя Игорь-Йода Сташевский, передаёт NTD.
Знакомьтесь, этого четырёхлетнего малыша зовут Йода. Правда, имя магистра-джедая стало официальным для польского мальчика совсем недавно. Назвать его так решил отец. С детства он преданный поклонник «Звёздных войн». Впервые посмотрел их в 1979 году.
ВОЙЦЕХ СТАШЕВСКИЙ, отец:Я помню, как сидел в кинозале — и вдруг на экране появляются письмена и космический корабль! Я так живо помню это, хотя прошло 40 лет.
Войцех мечтал назвать сына в честь мастера Йоды. Но сначала дал ему имя Игорь, чтобы не затягивать процесс регистрации. Спустя четыре года решил исполнить задуманное. Однако столкнулся с отказом. Чиновники воспротивились такому имени, поскольку легендарный джедай был зелёного цвета и маленького роста — всего 66 сантиметров.
Войцех напомнил им, что нельзя дискриминировать живых существ из-за цвета их кожи и размеров. Тогда после консультаций с Советом польского языка просьбу отца выполнили.
КАТАЖИНА КЛОСИНСКАЯ, представительница Совета польского языка:Когда-то детей называли именем Богумил. Оно означает «тот, к кому Бог добр». Я считаю, что Йода — тоже хорошее имя. Оно должно придать ребёнку качества героя «Звёздных войн».
Теперь полное имя мальчика — Игорь-Йода Сташевский.
ВОЙЦЕХ СТАШЕВСКИЙ: Надеюсь, что Игорь будет производить впечатление своим замечательным, великим и необычным вторым именем и покажет, что он из семьи широких взглядов.
Жители Варшавы поддерживают выбор семьи Сташевских.
ПРОХОЖИЙ:Отличное имя! Да пребудет с тобой Сила!
Случай Игоря-Йоды не единственный в Польше: в прошлом году двух девочек назвали в честь принцессы Леи.
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