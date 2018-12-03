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Euronews: новый экипаж отправляется на МКС после благословения на Байконуре
Днём 3 декабря на Международную космическую станцию отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Накануне старта ракету-носитель «Союз МС-11», установленную на стартовом комплексе космодрома Байконур, по традиции окропил святой водой православный священник, передаёт Euronews.

Комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-11». 3 декабря на Международную космическую станцию отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн.

Изначально запуск планировался на двадцатые числа декабря. Но был перенесён на более раннее время после аварии ракеты, которая произошла 11 октября. Тогда на второй минуте полёта сработала система аварийного спасения и экипаж приземлился в спускаемом аппарате.
 
В воскресенье по традиции, сложившейся в постсоветское время, ракету-носитель, установленную на стартовом комплексе космодрома Байконур, окропил святой водой православный священник.
 
Старт ракеты «Союз-ФГ» намечен на 14 часов 31 минуту по московскому времени. А стыковка с МКС — на 20 часов 36 минут 3-го декабря.
 
Дата выхода в эфир 02 декабря 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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