CNN: в критической ситуации экипаж «Союза» проявил настоящий профессионализм

Несмотря на жёсткую посадку после неудавшегося запуска, экипаж «Союза» выжил и находится в нормальном состоянии, передаёт CNN. Корреспондент канала Фред Пляйтген особо отметил профессионализм российского космонавта и американского астронавта, которые, несмотря на сложную ситуацию, сохранили спокойствие и сумели посадить капсулу на земную поверхность.

Ещё раз здравствуйте. С вами снова News Stream и мы вещаем в прямом эфире из нашей студии в Гонконге. Несколько часов назад напряжённой аварийной посадкой неожиданно завершился полёт к Международной космической станции. Находившиеся на борту «Союза» члены экипажа, российский космонавт и астронавт NASA, остались в живых после жёсткого соприкосновения ракеты с земной поверхностью, поднявшего за собой огромный столб пыли. Как сообщается, экипаж чувствует себя нормально.

Невероятная история. Подробнее о ней расскажет корреспондент CNN Фред Пляйтген, который сейчас находится в Москве. Фред, несмотря на очень жёсткое приземление, члены экипажа живы. Удивительное спасение.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Действительно, удивительное. Это, конечно, серьёзное происшествие как для самой российской космической программы, так и, разумеется, для её партнёрства с американцами. Но ведь, Кристи, всё могло бы быть намного хуже. Буквально пару минут назад мы получили первые изображения двоих… одного космонавта и одного астронавта, после того как их вызволили из капсулы. На кадре видно, как они сидят на диване и к ним подключены медицинские аппараты, по всей видимости, отслеживающие показатели состояния организма.

На данный момент, по информации, которую мы получили от российской стороны, оба космонавта в нормальном состоянии. Как мне стало только что известно, сейчас они находятся в вертолёте, который перевезёт их с места приземления капсулы обратно на Байконур. Это главная космическая станция России, откуда страна осуществляет запуски своих ракет. Байконур расположен в 250 милях (≈ 402 км. — ИноТВ) от точки, куда приземлилась капсула.

Тем временем все пытаются собрать по кусочкам картину того, что же случилось с этим запуском. Насколько известно, ракета стартовала с Байконура, а потом — я бы сказал, полёт продлился менее трёх минут — экипаж вышел на связь и сообщил об отказе главных двигателей. Мы слушали это включение — его транслировали в прямом эфире. И это действительно невероятно — видеть такой профессионализм двух членов экипажа в тот момент, когда они понимают, что у их космического аппарата неисправность и что им нужно что-то с этим делать, нужно отменять миссию.

Они вышли на связь и сообщили, что их капсула отделилась от ракетоносителя и перешла в режим так называемого баллистического спуска к земной поверхности. Здесь нужно понимать, что речь идёт о куда более крутом угле падения, чем обычно бывает в таких ситуациях — для космонавтов всё было намного быстрее и тяжелее физически. Но в конце концов им удалось посадить капсулу.

Судя по всему, на протяжении всего спуска они были в сознании и поддерживали связь с руководством из Роскосмоса. Там же присутствовали и люди из NASA. Как мы уже упомянули, сейчас, по всей видимости, члены экипажа находятся в вертолётах на пути к Байконуру.

Ну и, конечно, наверное, все в NASA и в Роскосмосе, да и, пожалуй, многие во всех уголках мира смогли выдохнуть с облегчением. Ведь после всех аварий с космическими аппаратами, которые нам, к сожалению, довелось освещать, мы знаем, насколько невелико право на ошибку, когда речь заходит о полётах в космос, Кристи.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 октября 2018 года.