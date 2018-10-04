Das Erste: немецкому астронавту оказали доверие — назначили командиром МКС

Астронавт из Германии Александр Герст принял командование Международной космической станцией, пишет Das Erste. Это — символический, важный знак доверия к европейцам со стороны наций-основательниц МКС, прежде всего, США и России, отмечает издание.

Немецкий астронавт, геофизик родом из Баден-Вюртенберга Александр Герст принял командование станцией МКС у своего предшественника американца Эндрю Фьюстела, сообщает сайт немецкого телеканала Das Erste. Таким образом, он стал вторым европейцем и первым немцем, занявшим эту должность.

Во время праздничной церемонии на станции Герст отметил, что МКС это «фантастическая машина» и «потрясающая платформа для экспериментов», которую он собирается развивать и дальше уже в качестве командира, пишет издание. Герст, для которого это уже вторая экспедиция на МКС, будет отвечать за весь экипаж 57-й экспедиции и за все модули космической станции.

«Передача командования астронавту Герсту – это серьезное доказательство веры в сотрудничество между европейцами и другими нациями МКС, в первую очередь, нациями-основательницами – Россией и США», - приводит Tagesschau слова Паскаль Эренфройнд, председателя Германского центра авиации и космонавтики.

Предыдущий командир МКС Фьюстел и еще три космонавта в четверг приземлятся в степях недалеко от космодрома Байконур. Таким образом, в течение недели экипаж МКС будет состоять всего из трех человек: российского космонавта Сергея Прокопьева, американки Серины Ауньён-Ченселлор и самого «Астро-Алекса» (никнейм Александра Герста в соцсетях. — ИноТВ), информирует издание.