ABC News: для устранения трещины в МКС космонавты использовали скотч и марлю

Для устранения небольшой трещины в российском сегменте МКС, космонавты, находясь на высоте 400 км над Землёй, прибегли к методам, которые многие при починке вещей используют у себя дома, передаёт ABC News. Отмечается, что они использовали термостойкий скотч и марлю, пропитанную эпоксидной смолой.

Сегодня была устранена маленькая трещина на российском сегменте МКС. Дома вы бы использовали жевательную резинку и булавки для починки чего-либо. Но космонавты, находясь на высоте 400 км над Землёй, нашли достойную замену.

Они использовали так называемую каптоновую ленту — что-то наподобие высокотехнологичного термостойкого скотча. Потом они запечатали дырку марлей, пропитанной эпоксидной смолой, как это делают многие из нас у себя дома при починке вещей.

Но по их словам, в клее есть маленький пузырёк воздуха, и они будут внимательно следить за тем, чтобы подобных проблем не возникло завтра.



Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.