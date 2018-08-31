ABC News: для устранения трещины в МКС космонавты использовали скотч и марлю

20:18
В магазинах Петербурга изъяли 1200 литров контрафактного алкоголя
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проверила соблюдение законодательства в сфере продажи алкогольной продукции, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
20:13
Университеты Великобритании не комментируют информацию о поступлении дочерей Порошенко
В университетах University of the Arts London (UAL) и University College London (UCL) отказались комментировать информацию о том, что среди их студентов скоро появятся дочери президента Украины Петра Порошенко.
20:12
Депутат Госдумы о Захарченко: он был патриотом своего дела
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
20:11
Медведев выступил за обновление всей инфраструктуры Крыма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить в Крыму всю инфраструктуру, в том числе энергетический комплекс и дороги.
20:06
В связи с гибелью главы ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт»
В связи с гибелью главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко возбуждено уголовное дело.
20:02
Защитник «Спартака» Кутепов успешно прооперирован в Италии
Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов успешно перенёс операцию по устранению паховой грыжи в Риме.
19:59
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске
В Минздраве Нижегородской области сообщили, что в результате взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске пострадали шесть человек.
19:50
Советник главы ДНР рассказал подробности взрыва в Донецке
Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков рассказал подробности взрыва в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко.
19:47
В РВСН рассказали о подготовке специалистов для комплексов «Сармат» и «Авангард»
В Минобороны сообщили, что Российские войска стратегического назначения (РВСН) начали подготовку специалистов для работы на новейших ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард».
19:44
«Динамо» объявило о переходе португальского футболиста
Московский футбольный клуб «Динамо» приобрёл португальского полузащитника Мигеля Кардозу.
19:41
Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом
Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.
19:32
Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Италии, Сироткин — 15-й
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим во второй практике этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
19:28
В Краснодарском крае завели дело из-за смерти пациентки после пластической операции
В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении пластического хирурга, подозреваемого в причинении смерти одной пациентке и тяжкого вреда здоровью другой. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
19:27
Поклонская прокомментировала гибель главы ДНР Захарченко
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
19:26
Лавров назвал «нормальной вещью» учения России в Средиземном море
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море являются нормальной вещью и полностью соответствуют международным нормам. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
19:22
Охлобыстин прокомментировал гибель Захарченко
Советский и российский актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
19:21
После взрыва на заводе в Нижегородской области два человека числятся пропавшими без вести
В СК России заявили, что двое рабочих завода имени Свердлова в Дзержинске числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии.
19:16
Пушилин назвал актом агрессии убийство главы ДНР Захарченко
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин назвал актом агрессии убийство главы республики Александра Захарченко.
19:15
В Шереметьеве перестанут объявлять по фамилии опаздывающих на рейс пассажиров
В аэропорту Шереметьево заявили, что не будут больше объявлять пассажиров, опаздывающих на рейс, по фамилии в связи с законом «О персональных данных».
19:12
В СБУ прокомментировали гибель Захарченко в Донецке
Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов прокомментировал в эфире телеканала «112 Украина» гибель в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
19:10
Угрожавшего убить Терезу Мэй террориста приговорили к пожизненному заключению
Террориста Нааимура Закарию Рахмана, который угрожал убить премьер-министра Великобритании Терезу
Мэй, приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания — 30 лет.
19:05
МИД: есть все основания считать, что за гибелью Захарченко стоит киевский режим
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть все основания считать, что за гибелью главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко стоит киевский режим.
19:04
Каррера: уход Промеса не будет влиять на результаты «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансфер голландского футболиста Квинси Промеса в испанскую «Севилью».
18:54
Олимпийские чемпионы Столбова и Климов объявили о распаде пары
Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова и Фёдор Климов объявили о распаде дуэта.
18:53
В ДНР назвали терактом взрыв в центре Донецка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта в Донецке.
18:49
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, когда наступит бабье лето.
18:39
Власти ДНР подтвердили гибель Захарченко при взрыве в Донецке
Депутат народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владислав Бердичевский подтвердил данные о гибели главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке.
18:33
СМИ: При взрыве в Донецке ранен глава Минфина ДНР
В результате взрыва в ресторане Донецка пострадал глава Министерства финансов самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Тимофеев.
18:30
Сёстры Хачатурян будут учиться в СИЗО по видеосвязи
В УФСИН по Москве заявили, что две из трёх сестёр Хачатурян, содержащихся в СИЗО по обвинению в убийстве отца, не закончили общеобразовательную школу и с 1 сентября будут учиться в СИЗО по видеосвязи.
18:29
Руководитель «Ред Булла» подтвердил информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо»
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер подтвердил информацию о возможном возвращении россиянина Даниила Квята в команду «Формулы-1» «Торо Россо» в качестве основного пилота.
18:26
В Удмуртии рассказали об основных причинах ДТП с детьми
В Удмуртии рассказали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с детьми, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
18:23
Роскомнадзор заблокировал 506 сайтов за распространение персональных данных в 2018 году
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила о блокировке 506 интернет-ресурсов за распространение персональных данных в 2018 году, сообщает газета «Известия».
18:20
СМИ сообщили о гибели главы ДНР Захарченко в Донецке
В Донецке в результате взрыва погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
18:14
Усэйн Болт сыграл дебютный матч за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс»
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямаец Усэйн Болт сыграл дебютный матч в профессиональном футболе за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».
18:10
СМИ сообщили о взрыве в центре Донецка
В ресторане в центре Донецка произошёл взрыв, сообщает Донецкое агентство новостей.
17:57
«Ростов» приобрёл футболиста сборной Исландии
Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона.
17:54
Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста
Украина, Албания, Норвегия и Черногория поддержали решение ЕС включить в санкционный список шесть компаний в связи со строительством Крымского моста, заявили в пресс-службе Совета ЕС.
17:48
Эксперт прокомментировал заявление украинского депутата о способности Киева уничтожить российский флот
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Юрия Березы о том, что у Украины есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море за пять минут.
17:46
Названа возможная причина взрыва на заводе в Нижегородской области
Главный инженер, и.о. директора Завода имени Свердлова Михаил Лебедев заявил, что взрыв на предприятии произошёл при подготовке к уничтожению противотанковых мин.
17:43
Базаревич считает, что Мозгов мог решить свои проблемы и приехать в сборную России по баскетболу
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал отсутствие центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Тимофея Мозгова на сборах национальной команды в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира.
17:34
Дочери Порошенко поступили в британские вузы
Супруга президента Украины Марина Порошенко заявила, что их дочери Александра и Евгения поступили в вузы в Великобритании.
17:27
Федун рассказал, что Промес лично просил о переходе из «Спартака» в «Севилью»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал уход голландского полузащитника Квинси Промеса в испанскую «Севилью».
17:22
Россия в апреле прекратит доставлять американских астронавтов на МКС
Контрактные обязательства России перед Соединёнными Штатами по доставке астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года.
17:14
На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море
Депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что у Украины есть все силы, чтобы уничтожить военные корабли России в Азовском море.
17:12
Российская сноубордистка Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры
Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи российская сноубордистка Алёна Заварзина объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.
17:05
В ОНК сообщили о госпитализации Улюкаева
Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт сообщил о госпитализации бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в исправительной колонии.
16:59
В Великобритании умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года сэр Джеймс Александр Миррлис скончался в возрасте 82 лет.
16:57
Серебряный призёр ЧМ по лёгкой атлетике из США отстранён от соревнований из-за допинга
Американский легкоатлет Джаррион Лоусон, действующий серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в длину, подозревается в употреблении допинга.
16:56
Министерство торговли США внесло в санкционный список ещё одну организацию из России
Российский НИИ молекулярной электроники попал в санкционный список Министерства торговли Соединённых Штатов.
16:54
Названа дата слушаний в суде по заморозке имущества «Газпрома» в Великобритании
В «Газпроме» заявили, что слушания в британском суде по вопросу отмены приказа о заморозке имущества российской компании в стране состоятся 4—5 сентября.