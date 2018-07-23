Welt: в концерт Kraftwerk в немецком Штутгарте вмешались из космоса

Семь тысяч музыкальных фанатов на концерте группы Kraftwerk в Штутгарте пришли в полный восторг, после того как неожиданно оказались на прямой связи с Международной космической станцией, сообщает Welt. Находящийся на борту МКС и известный своими «зрелищными выходками» немецкий астронавт Александр Герст решил подыграть группе из космоса, так как с коллективом его связывает «нечто особенное», отмечает корреспондент телеканала.

Вернёмся в Германию. Подобного сюрприза, пожалуй, не ожидал ни один из посетителей фестиваля, — прямое включение астронавта Александра Герста с борта Международной космической станции на концерте группы Kraftwerk в Штутгарте. Дальше — больше: Астроалекс даже аккомпанировал, находясь на высоте 400 километров над Землёй. С подробностями Ейбе Алерс.

Никто на концерте этого не ожидал.

УЧАСТНИК ГРУППЫ KRAFTWERK: Мы вызываем Александра Герста, который находится на Международной космической станции.

Около семи тысяч музыкальных фанатов на площади Шлоссплатц в Штутгарте в восторге, ведь теперь они на прямой связи с МКС.

АЛЕКСАНДР ГЕРСТ, немецкий астронавт: Добрый вечер, Kraftwerk. Добрый вечер, Штутгарт. Я один из тех шести человек, которые в настоящий момент находятся в космосе на аванпосту человечества — Международной космической станции.

В космос Герст отправился 8 июля. Теперь 42-летний астронавт может считать себя пятым неофициальным членом Kraftwerk.

Александр Герст играет на синтезаторе.

Ради этого дуэта Герст взял с собой в космос специально запрограммированный планшет с синтезаторами.

«Никогда бы не подумал, что мое первое в жизни выступление на концерте будет с легендарной группой Kraftwerk, и уж тем более, что это будет живой джем-сешн в космосе», — написал у себя на странице в Twitter Астроалекс после космического события.

Герст известен своими зрелищными выходками. С Kraftwerk его связывает нечто особенное.

АЛЕКСАНДР ГЕРСТ: МКС — это человек-машина. Это самая сложная и самая дорогая машина, когда-либо созданная руками человека.

«Человек-машина» — название седьмого студийного альбома Kraftwerk, который вышел в 1987 году.

Александр Герст опять играет на синтезаторе.

Этой осенью Герст станет первым в истории немцем, который возглавит экипаж на МКС. В декабре же он должен вернуться на Землю. За это время он, определённо, удивит из космоса ещё не раз.

Дата выхода в эфир 22 июля 2018 года.