Welt: в концерт Kraftwerk в немецком Штутгарте вмешались из космоса
Вернёмся в Германию. Подобного сюрприза, пожалуй, не ожидал ни один из посетителей фестиваля, — прямое включение астронавта Александра Герста с борта Международной космической станции на концерте группы Kraftwerk в Штутгарте. Дальше — больше: Астроалекс даже аккомпанировал, находясь на высоте 400 километров над Землёй. С подробностями Ейбе Алерс.
Никто на концерте этого не ожидал.
УЧАСТНИК ГРУППЫ KRAFTWERK: Мы вызываем Александра Герста, который находится на Международной космической станции.
Около семи тысяч музыкальных фанатов на площади Шлоссплатц в Штутгарте в восторге, ведь теперь они на прямой связи с МКС.
АЛЕКСАНДР ГЕРСТ, немецкий астронавт: Добрый вечер, Kraftwerk. Добрый вечер, Штутгарт. Я один из тех шести человек, которые в настоящий момент находятся в космосе на аванпосту человечества — Международной космической станции.
В космос Герст отправился 8 июля. Теперь 42-летний астронавт может считать себя пятым неофициальным членом Kraftwerk.
Александр Герст играет на синтезаторе.
Ради этого дуэта Герст взял с собой в космос специально запрограммированный планшет с синтезаторами.
«Никогда бы не подумал, что мое первое в жизни выступление на концерте будет с легендарной группой Kraftwerk, и уж тем более, что это будет живой джем-сешн в космосе», — написал у себя на странице в Twitter Астроалекс после космического события.
Герст известен своими зрелищными выходками. С Kraftwerk его связывает нечто особенное.
АЛЕКСАНДР ГЕРСТ: МКС — это человек-машина. Это самая сложная и самая дорогая машина, когда-либо созданная руками человека.
«Человек-машина» — название седьмого студийного альбома Kraftwerk, который вышел в 1987 году.
Александр Герст опять играет на синтезаторе.
Этой осенью Герст станет первым в истории немцем, который возглавит экипаж на МКС. В декабре же он должен вернуться на Землю. За это время он, определённо, удивит из космоса ещё не раз.
Дата выхода в эфир 22 июля 2018 года.
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