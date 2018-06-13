Welt: на финал ЧМ-2018 Германия — Россия сделаны «космические ставки»

Российский космонавт Сергей Прокопьев и немецкий астронавт Александр Герст поспорили на борту МКС, кто окажется сильнее в матче Россия — Германия на чемпионате мира по футболу, сообщает телеканал Welt. «Дело в том, что сборные России и Германии могут встретиться только в финале и, возможно, именно поэтому Сергей и согласился заключить пари», — пошутил Герст.

Сегодня немецкий астронавт Александр Герст впервые вышел на связь с Международной космической станции. Пресс-конференция прошла в Центре подготовки астронавтов Европейского космического агентства (ESA) в Кёльне. На МКС «Астроалекс» прибыл четыре дня назад. Там он пробудет до декабря, а в октябре даже возьмёт на себя командование. Ну а пока он заключает пари и ждёт начала чемпионата мира по футболу.

АЛЕКСАНДР ГЕРСТ, немецкий астронавт: В последний раз мы поспорили с моим коллегой Сергеем Прокопьевым. Мы договорились, что если сборная России выиграет, то мне на лбу нарисуют российский флаг и в таком виде я буду ходить целый день. Если же выиграет сборная Германии, то ему придётся побриться наголо.

В общем, я жду с нетерпением, чем всё закончится. Дело в том, что сборные России и Германии могут встретиться только в финале. Возможно, именно поэтому он и согласился заключить пари. Я тем не менее верю, что такая игра может состояться. В связи с этим мы тут кое-что припасли — официальный мяч чемпионата мира.

Дата выхода в эфир 12 июня 2018 года.