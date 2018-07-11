NTD: «Прогресс» доставил грузы экипажу МКС в рекордные сроки

Россия вошла в историю космических полётов с новым рекордом, осуществив доставку грузов на МКС всего за три с половиной часа, передаёт NTD. До этого рекордом скорости считался полёт грузового челнока за 5 часов 39 минут, а в среднем доставка грузов на МКС занимает около двух дней. Планируется, что в будущем подобные скоростные полёты будут совершать и с космонавтами на борту.

Во вторник Россия вошла в историю космических полётов, установив новый рекорд. Она доставила груз на МКС за минимальное время — всего три с половиной часа. Полёт совершил грузовой корабль «Прогресс МС-09».

Он стартовал с космодрома Байконур около часа ночи по московскому времени. До Международной космической станции он долетел через 3 часа 40 минут. До этого рекордом скорости считался полёт, который продолжался 5 часов 39 минут. В среднем же доставка грузов на МКС занимает около двух дней.

«Прогресс» привёз 56-му экипажу космической станции почти три тонны продовольствия, топлива и оборудования. Также в нём были посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности всех участников миссии.

Корабли «Прогресс» доставляют грузы на МКС с 2013 года. При этом целью Роскосмоса было сократить время доставки, чтобы оно не превышало шести часов. Запуск во вторник стал третьей попыткой это сделать.

Как ожидается, в будущем подобные скоростные полёты будут совершать и с космонавтами на борту.

Дата выхода в эфир 10 июля 2018 года.