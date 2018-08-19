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CBC: в космосе у россиян и канадцев нет времени на политические споры

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Исследование космоса стало сферой, в которой России и Западу пока удаётся избежать противоречий, пишет CBC. В интервью изданию готовящийся к полёту на МКС канадец Дэвид Сент-Жак заявил, что космонавты и астронавты — это часть тех нескольких «струн», которые продолжают объединять страны.
CBC: в космосе у россиян и канадцев нет времени на политические споры
Reuters

Исследование космоса стало едва ли не «последним рубежом сотрудничества» между Канадой и Россией. Ведь санкции и «острые разногласия» Москвы с Западом, что удивительно, никак не сказались на отправке людей на орбиту, пишет CBC.

«Мне нравится представлять, что я стою на мосту над всеми волнениями и противоречиями», — признался в интервью изданию Дэвид Сент-Жак, канадский астронавт, который готовится к космическому путешествию.                 
 
«Необходимо осознавать, что политика существует. Это реальность, и мы её не отрицаем. Но нам, космонавтам и астронавтам, повезло, потому что мы  часть тех нескольких «струн», которые продолжают связывать страны», — добавил 49-летний житель Монреаля.
 
Сент-Жак, имеющий научную степень по астрофизике и работавший доктором, тренируется в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На этой неделе канадские СМИ получили возможность пообщаться со своим соотечественником и двумя другими членами экипажа, которые отправятся на МКС в конце года.
 
На взгляд Сент-Жака, несмотря на важность экономики, в космосе нет места «политической мести». В основном потому, что все стороны договорились: человечество должно продолжать исследование.
 
«Я думаю, в космосе есть что-то сакральное. Есть что-то глубоко естественное в том, что мы не находимся на Земле, когда работаем», — рассуждает астронавт.
 
В декабре компанию Сент-Жаку в «крошечной капсуле» составят 54-летний российский космонавт Олег Кононенко, для которого этот полёт на МКС станет уже четвёртым, и 39-летняя американка Энн Макклейн. По её словам, работа в замкнутом пространстве на протяжении нескольких месяцев исключает политику.
 
«Я полагаю, есть что-то волшебное и уникальное в этой тяге к исследованию», — заявила она CBC. По мнению Макклейн, между астронавтами и космонавтами возникает «мгновенная связь».
 
Сент-Жак признал, что политические темы действительно поднимаются, и мнения бывают разными. Но никто никогда не позволяет своим личным взглядам мешать миссии или её задачам.
 
«Ежедневная демонстрация того, что мы можем работать вместе  это наша профессиональная гордость как космических исследователей», — подчеркнул он.
 
Сент-Жак, который говорит на английском, французском, испанском и японском, начал изучать русский вскоре после того, как его приняли в канадскую программу тренировки астронавтов девять лет назад. В беседах с персоналом «Роскосмоса» он отпускает шутки, что, по-видимому, свидетельствует о его свободном владении языком.
 
Инструктор Алексей Даркин, который готовит Сент-Жака к миссии, высоко оценил способность канадца ладить с российскими членами команды. «Дэвид использует свои знания русского языка и справляется очень хорошо. Я не думаю, что у него будут какие-либо трудности на космической станции», — заявил CBC специалист.
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источник
CBC Канада Северная Америка
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