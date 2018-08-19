CBC: в космосе у россиян и канадцев нет времени на политические споры

Исследование космоса стало сферой, в которой России и Западу пока удаётся избежать противоречий, пишет CBC. В интервью изданию готовящийся к полёту на МКС канадец Дэвид Сент-Жак заявил, что космонавты и астронавты — это часть тех нескольких «струн», которые продолжают объединять страны.

Исследование космоса стало едва ли не «последним рубежом сотрудничества» между Канадой и Россией. Ведь санкции и «острые разногласия» Москвы с Западом, что удивительно, никак не сказались на отправке людей на орбиту, пишет CBC.

«Мне нравится представлять, что я стою на мосту над всеми волнениями и противоречиями», — признался в интервью изданию Дэвид Сент-Жак, канадский астронавт, который готовится к космическому путешествию.

«Необходимо осознавать, что политика существует. Это реальность, и мы её не отрицаем. Но нам, космонавтам и астронавтам, повезло, потому что мы — часть тех нескольких «струн», которые продолжают связывать страны», — добавил 49-летний житель Монреаля.

Сент-Жак, имеющий научную степень по астрофизике и работавший доктором, тренируется в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На этой неделе канадские СМИ получили возможность пообщаться со своим соотечественником и двумя другими членами экипажа, которые отправятся на МКС в конце года.

На взгляд Сент-Жака, несмотря на важность экономики, в космосе нет места «политической мести». В основном потому, что все стороны договорились: человечество должно продолжать исследование.

«Я думаю, в космосе есть что-то сакральное. Есть что-то глубоко естественное в том, что мы не находимся на Земле, когда работаем», — рассуждает астронавт.

В декабре компанию Сент-Жаку в «крошечной капсуле» составят 54-летний российский космонавт Олег Кононенко, для которого этот полёт на МКС станет уже четвёртым, и 39-летняя американка Энн Макклейн. По её словам, работа в замкнутом пространстве на протяжении нескольких месяцев исключает политику.

«Я полагаю, есть что-то волшебное и уникальное в этой тяге к исследованию», — заявила она CBC. По мнению Макклейн, между астронавтами и космонавтами возникает «мгновенная связь».

Сент-Жак признал, что политические темы действительно поднимаются, и мнения бывают разными. Но никто никогда не позволяет своим личным взглядам мешать миссии или её задачам.

«Ежедневная демонстрация того, что мы можем работать вместе — это наша профессиональная гордость как космических исследователей», — подчеркнул он.

Сент-Жак, который говорит на английском, французском, испанском и японском, начал изучать русский вскоре после того, как его приняли в канадскую программу тренировки астронавтов девять лет назад. В беседах с персоналом «Роскосмоса» он отпускает шутки, что, по-видимому, свидетельствует о его свободном владении языком.

Инструктор Алексей Даркин, который готовит Сент-Жака к миссии, высоко оценил способность канадца ладить с российскими членами команды. «Дэвид использует свои знания русского языка и справляется очень хорошо. Я не думаю, что у него будут какие-либо трудности на космической станции», — заявил CBC специалист.