Sky News: вижу вас, и моё настроение поднимается — Иванка Трамп покорила российского космонавта

17:14
Число погибших в результате теракта в Иране возросло до 28
Число погибших в результате теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз возросло до 28, ещё 60 получили ранения.
17:00
Украинский боксёр Усик поддержал Поветкина перед боем с Джошуа
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик обратился к россиянину Александру Поветкину в преддверии боя с британцем Энтони Джошуа, в котором разыграются три чемпионских титула.
17:00
Минобороны 23 сентября опубликует детали обстоятельств крушения Ил-20
Министерство обороны России опубликует 23 сентября детальную информацию об обстоятельствах крушения российского самолёта Ил-20 у побережья Сирии.
16:46
Помпео рассказал о сроках действия санкций США против КНДР
Глава Государственного департамента Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении КНДР будут действовать до «полной и поддающейся проверке денуклеаризации» Корейского полуострова.
16:42
Главный тренер «Анжи» Адиев рассказал о разговорах вокруг финансовой ситуации в команде
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил надежду, что махачкалинский клуб сможет доиграть сезон-2018/19 до конца, и выделил поддержку президента Османа Кадиева.
16:39
СМИ: Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 200
Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании возросло до 207, сообщает AFP.
16:25
Рухани выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Иране
Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта на военном параде в Ахвазе.
16:23
Молодёжная команда «Спартака» с Глушаковым и Ещенко в составе обыграла ЦСКА в матче РПЛ
Московский «Спартак» на выезде обыграл столичный ЦСКА в матче восьмого тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:17
В Гидрометцентре рассказали о похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что на европейской территории страны прогнозируется похолодание с 23 сентября.
16:12
Алекс Фергюсон впервые после операции посетит матч «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после операции посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».
16:01
Лукашенко и Путин решили вопросы нефтяных пошлин и расчёта за газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых окончательно урегулировали вопросы о поступлении в белорусский бюджет средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчётах Минска за поставляемый природный газ.
15:57
«Динамо» уступило «Анжи» в матче восьмого тура РПЛ
Московское «Динамо» на своём стадионе уступило махачкалинскому «Анжи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:51
В Москве побит температурный рекорд 22 сентября
В Москве 22 сентября 2018 года побит температурный рекорд, который держался с 1994-го.
15:41
В Армянске 23 сентября планируют снять режим ЧС
Глава администрации Армянска Василий Телиженко заявил, что 23 сентября в городе планируется снять режим чрезвычайной ситуации.
15:34
Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года.
15:26
Полиция назвала число участников акции коммунистов в Москве
На организованный КПРФ митинг против изменений пенсионного законодательства, который проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова, собрались около 3 тыс. человек.
15:17
В ЛНР опровергли взятие под контроль хутора в Луганской области солдатами ВСУ
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сообщения о взятии украинскими военными под контроль хутора в Луганской области не соответствуют действительности, так как он раньше был под их контролем.
15:09
Житник рассказал о перспективах хоккеиста Шумакова в НХЛ
Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник рассказал о перспективах нападающего Сергея Шумакова закрепиться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
15:02
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 23 сентября
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве из-за усиления ветра 23 сентября.
14:54
Логинов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону
Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на чемпионате России по летнему биатлону.
14:46
Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с катком в Тамбове
Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с катком для укладки асфальта в Тамбове.
14:34
Нурмагомедов: Макгрегору необходимо отрезать язык
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к высказываниям ирландца Конора Макгрегора.
14:34
В Госдуме оценили план Киева по восстановлению мира в Донбассе
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал план Киева по восстановлению мира в Донбассе.
14:26
Рогозин заявил об отказе России участвовать в лунном проекте на условиях США
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия отказалась принимать участие в совместном с США проекте строительства окололунной станции The Gateway на условиях американской стороны.
14:16
Умер глава белорусского футбольного клуба БАТЭ Капский
Председатель правления белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский скончался на 53-м году жизни.
14:15
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о плане по восстановлению мира в Донбассе
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о готовом плане Киева по восстановлению мира в Донбассе.
14:07
Из магазина в центре Москвы украли 100 шуб
Полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением из магазина в центре Москвы 100 шуб стоимостью 20 млн рублей.
13:59
Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании.
13:55
Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте.
13:43
Лукашенко рассказал о результатах переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.
13:38
Тарасова осталась под впечатлением от выступления японского фигуриста Ханю
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от проката короткой программы японским фигуристом Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic в Канаде.
13:29
Аксёнов назвал время открытия движения для большегрузов по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, когда откроют движение для большегрузов по Крымскому мосту.
13:26
«Урал» в гостях переиграл «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ
Екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:16
Путин выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на параде в Иране
Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в Ахвазе.
13:10
СМИ: В Закарпатской области подорвали дом депутата горсовета
В Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата городского совета.
13:08
Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»
Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
13:06
Число погибших в результате теракта в Иране достигло 24
Число погибших в результате теракта в городе Ахваз на западе Ирана достигло 24.
12:56
Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
В турецкой провинции Коджаэли два человека погибли и ещё 17 пострадали в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников.
12:49
Глушаков и Ещенко сыграют за молодёжный состав «Спартака» против ЦСКА
Отстранённые от тренировок с основной командой «Спартака» полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко сыграют за молодёжный состав в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
12:46
Папа Римский прибыл в Вильнюс
Папа Римский прибыл в Вильнюс, откуда начнётся его четырёхдневный визит в Литву, Латвию и Эстонию.
12:37
Тарасова о критике в адрес Медведевой: надо любить и ждать, а не устраивать истерию
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.
12:34
В Минобороны КНР оценили санкции США за сотрудничество с Россией
Министерство обороны Китая прокомментировало введение американских санкций в отношении военных ведомств КНР за сотрудничество с Россией.
12:23
Порошенко: Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных территорий Украины
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включён пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
12:19
Загитова заявила об отсутствии звёздной болезни после Олимпиады
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об изменении своего отношения к спорту в связи с возрастом.
12:12
В МИД Турции заявили о планах перейти на нацвалюты в торговле с Венесуэлой
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна намерена торговать с Венесуэлой, используя в расчётах национальные валюты двух стран.
11:59
Футболист Головин поделился впечатлениями от дебюта в составе «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал свой дебютный матч в составе французского футбольного клуба «Монако».
11:58
Актёр Стивен Болдуин стал профессором в киевском университете
Голливудский актёр Стивен Болдуин получил звание профессора Киевского университета культуры.
11:47
Фигуристка Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила своё выступление на турнире Autumn Classic International, который проходил в канадском Оквилле.
11:45
На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
На Украине рассказали, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ).
11:37
Биограф рассказал, что спровоцировало переход Роналду в «Ювентус»
Гильем Балаге, биограф Криштиану Роналду, рассказал, что стало одной из причин перехода португальского футболиста из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».