Sky News: вижу вас, и моё настроение поднимается — Иванка Трамп покорила российского космонавта

Российский космонавт Олег Артемьев воспользовался возможностью лично выразить симпатию дочери президента США Иванке Трамп. Телефонный разговор с экипажем Международной космической станции состоялся во время визита Иванки в центр NASA, передаёт Sky News. При этом Иванка отметила, что всегда мечтала полететь в космос.

Во время своего визита в космический центр NASA имени Линдона Джонсона дочь президента США Дональда Трампа и по совместительству его советника Иванку Трамп засыпал комплиментами российский космонавт Олег Артемьев, сообщает Sky News.

Специально для гостьи центр организовал телефонный разговор по прямой связи с экипажем на Международной космической станции. Российский космонавт, который в настоящий момент находится на борту МКС, воспользовался случаем, чтобы выразить свою симпатию дочери американского президента.

«Иванка, привет с Международной космической станции! Я думаю, что вы очень добрая и милая. Когда я вижу вас в эфире телеканалов или новостях, моё настроение всегда поднимается».

При этом сама Иванка призналась, что экипаж МКС воплощает в жизнь мечту её детства.

«Я всегда хотела полететь в космос. Вы там исполняете мою мечту», — приводит Sky News слова Иванки Трамп.