Джон Оливер нашёл «главного подозреваемого» в деле о трещине на МКС — лабораторную мышь

Американский сатирик Джон Оливер в своей передаче Last Week Tonight высмеял высказанную ранее гипотезу о происхождении трещины в корпусе корабля «Союз», пристыкованного к МКС, согласно которой повреждения мог намеренно нанести один из людей на борту. Как отметил Оливер, на борту помимо людей находились и мыши — и у них был очень серьёзный мотив саботировать работу космонавтов.

Один из этих шести космонавтов — лучших в своей области профессионалов — мог просверлить дыру (на МКС. — ИноТВ) нарочно. Это космическое преступление!

Такие домыслы — это не просто безответственно, это ещё и очень весело, ведь ситуация сложилась таким образом, что перед нами теперь — настоящий космический детектив! Так что встречайте нашу новую рубрику, «РОВД на Last Week Tonight». Эта аббревиатура расшифровывается как «Рассверлили окно для вентиляции, дураки».

Пройдёмте, пожалуйста. Прямо здесь и прямо сейчас мы докопаемся до истины и узнаем, кто проделал эту космическую дыру. Кто же из этих шестерых мог это сделать? Причастен ли к этому делу командир корабля Эндрю Фойстел? Или же это был Александр Гёрст? Он, судя по всему, у нас любитель парашютного спорта, так может, он решил таким образом совершить свой величайший прыжок? Или, может, это сделал Сергей Прокопьев? Его биография на сайте МКС полностью на русском, поэтому о нём я ничего не знаю — ну а это, по-моему, сразу должно наталкивать на подозрения.

Или, может быть, это был его товарищ Олег Артемьев? Может, он решил таким образом ответить на постоянные подколки по поводу своей одержимости футболками с горизонтальными полосками? В следующий раз захвати с собой рубашку с вертикальными линиями, Олег! А то не космонавт, а космомим какой-то.

А может, это бывший бортврач Серина Ауньён-Ченселлор? Или же всё подстроил наш последний подозреваемый — Рики Арнольд? Я, конечно, не говорю, что это был он, но если вы доверяете взрослому человеку по имени Рики — то вы, чёрт возьми, идиот.

Это весь список подозреваемых. Или всё-таки не весь? Как оказалось, на борту находятся не только люди.

Репортаж CNBC: …на борту капсулы также находятся генетически идентичные бурые мыши; космонавты исследуют их кишечную микрофлору.

Всё так! Оказывается, на МКС также находятся 20 мышей — а точнее, их было 20, ведь 10 из них, по некоторым данным, уже вскрыли в рамках одного эксперимента. Ну а это даёт оставшимся мышам идеальный мотив для космического саботажа.

Так вот — и это чистая правда, — мы на полном серьёзе связались с НАСА и спросили, не могут ли нам там предоставить фото мышей и назвать их имена. Нам ответили, цитирую: «Мы не даём мышам имена, и их фотографий у нас нет». Как по мне, это они так увиливают. Ну а мы взяли и сделали всё сами.

А вопрос, который я хотел бы вам задать — кто виноват? Мышь Олдрин? Нил Мышьстронг? Роман Грызунски? Мышь Даллас Ховард? Маус фон Сюдов? Маус Цзедун? Изабелла Россырини? Джон Легуизамаус? Форест Усикер? Или же Дэйв? Кто знает? Мы попытались получить от НАСА дополнительную информацию — мы на полном серьёзе спросили, не получала ли какая-нибудь из мышей в последнее время психологическую травму в виде, например, банкротства или развода. Нам рассказали — и я, опять же, цитирую: «За состоянием мышей на протяжении каждой фазы полёта следит ветеринар». А мы ведь совсем не об этом их спрашивали, так ведь?

На этом этапе мы, понятное дело, начали уже что-то подозревать — и поэтому спросили: «Вы вообще человек или вы подсадная мышь и работаете на своих космических собратьев?» На это в НАСА ответили — и клянусь вам, так всё и было: «Я на самом деле человек». А ведь что-то такое бы и сказала космическая мышь.

В общем, мы тут что-то точно раскопали, и я предлагаю всем телезрителям помочь нам разобраться, какая же из мышей организовала поломку. Больше того, мы все тридцать минут следующего нашего выпуска посвятим этому сюжету. И имейте в виду: если меня здесь следующим воскресным вечером не будет, причина может быть только одна — до меня добрались мыши.

А наша передача подошла к концу. Большое вам спасибо за просмотр и хорошего вечера! Ищите мышей! Ищите!

Дата публикации 09 сентября 2018 года.