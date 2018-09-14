Independent: молчание NASA и «Роскосмоса» питает домыслы о «загадочной» утечке воздуха на МКС

NASA и «Роскосмос» объединили усилия, для того чтобы узнать, что стало причиной утечки воздуха, чьим источником оказалось отверстие на МКС, передаёт The Independent. При этом отмечается, что в NASA отвергают версию о причастности экипажа к инциденту, называя её «позорной».
NASA и «Роскосмос» отказались раскрыть «предварительные выводы» о том, что стало причиной «загадочной» утечки на Международной космической станции, сообщает The Independent.
Издание напоминает, что на борту МКС обнаружили утечку воздуха, чьим источником оказалось отверстие в корабле. Изначально причиной появления отверстия был признан космический мусор. Однако данный вывод был отвергнут на фоне предположений о том, что на самом деле отверстие было проделано человеком, будь то ещё на Земле или уже в космосе.
С тех пор причина образования отверстия обросла слухами и домыслами относительно того, может ли это указывать на более широкие проблемы для экипажа на борту космической станции.
Одним из таких слухов была быстро распространившаяся, но необоснованная история о том, что астронавты NASA проделали отверстие, чтобы заставить эвакуировать больного члена экипажа.
NASA и «Роскосмос» договорились совместными усилиями узнать, что стало причиной утечки. Однако в NASA отмечают, что приняли решение отложить предоставить любые любые объяснения или предварительные выводы до завершения окончательного расследования.
В NASA версию о причастности экипажа к инциденту отвергли как «позорную и постыдную».
«Я могу безоговорочно сказать, что экипаж не имел к этому никакого отношения», —
приводитThe Independent слова астронавта Эндрю Фьюстела.
При этом в космическом агентстве подчеркнули, что «весь экипаж занимается обеспечением безопасной эксплуатации станции и всех пришвартованных космических аппаратов для обеспечения успеха миссии».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала объединение комиссий по этике и контролю за доходами, отметив, что будет следить за судьбой всех кейсов, собранных ею на посту председателя комиссии по достоверности сведений об имуществе парламентариев.
Центры управления полётами в Москве и Хьюстоне получили данные о постепенно нараставшей в течение нескольких дней утечке воздуха, которая была зафиксирована ещё до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда. По данным издания, в конце августа показатель зарегистрированной безработицы составил 0,89%.
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, предварительно, согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства.
Парламентская делегация Северной Кореи поучаствует в работе Второго Евразийского женского форума, который пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил обсуждение Россией, Украиной и Еврокомиссией ключевых элементов в контрактах на транзит газа.
Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе переговоров были подняты темы строительства «Северного потока — 2», а также ситуации на Донбассе.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что масштабы распространения наркозависимости и алкоголизма среди граждан страны представляют реальную угрозу национальной безопасности государства.
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Департамент сельского хозяйства США изменил прогноз урожая пшеницы в России с 68 млн до 71 млн тонн.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание на полях Восточного экономического форума соглашений на 2,9 трлн рублей.
Ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе совместных учений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.