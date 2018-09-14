Independent: молчание NASA и «Роскосмоса» питает домыслы о «загадочной» утечке воздуха на МКС

NASA и «Роскосмос» объединили усилия, для того чтобы узнать, что стало причиной утечки воздуха, чьим источником оказалось отверстие на МКС, передаёт The Independent. При этом отмечается, что в NASA отвергают версию о причастности экипажа к инциденту, называя её «позорной».

NASA и «Роскосмос» отказались раскрыть «предварительные выводы» о том, что стало причиной «загадочной» утечки на Международной космической станции, сообщает The Independent.

Издание напоминает, что на борту МКС обнаружили утечку воздуха, чьим источником оказалось отверстие в корабле. Изначально причиной появления отверстия был признан космический мусор. Однако данный вывод был отвергнут на фоне предположений о том, что на самом деле отверстие было проделано человеком, будь то ещё на Земле или уже в космосе.

С тех пор причина образования отверстия обросла слухами и домыслами относительно того, может ли это указывать на более широкие проблемы для экипажа на борту космической станции.

Одним из таких слухов была быстро распространившаяся, но необоснованная история о том, что астронавты NASA проделали отверстие, чтобы заставить эвакуировать больного члена экипажа.

NASA и «Роскосмос» договорились совместными усилиями узнать, что стало причиной утечки. Однако в NASA отмечают, что приняли решение отложить предоставить любые любые объяснения или предварительные выводы до завершения окончательного расследования.

В NASA версию о причастности экипажа к инциденту отвергли как «позорную и постыдную».

«Я могу безоговорочно сказать, что экипаж не имел к этому никакого отношения», —

приводитThe Independent слова астронавта Эндрю Фьюстела.

При этом в космическом агентстве подчеркнули, что «весь экипаж занимается обеспечением безопасной эксплуатации станции и всех пришвартованных космических аппаратов для обеспечения успеха миссии».