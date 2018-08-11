Hill: посольство России в США «потроллило» американские Космические силы

13:15 Заместитель главы комитета Совфеда Джабаров: надеюсь, российскиие болельщики не станут отвечать на хамство фанатов ПАОК Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал нападение на российских журналистов фанатов ПАОК перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак» (3:2).

13:09 В Ялте назвали глупостью заявление Порошенко о поднятии украинского флага над городом Депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова прокомментировала RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, который в День Ялты выразил уверенность, что над городом будет развеваться украинский флаг.

12:59 Зариф объяснил свой отказ от встречи с Помпео Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил свой отказ от встречи с госсекретарём США Майком Помпео в ходе предстоящей 73-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

12:50 Президент «Анжи» Кадиев: долги клуба составляют 248 миллионов рублей Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в дагестанском клубе.

12:47 Лавров рассказал об объединяющих народы России и Греции корнях Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский и греческий народы объединяют цивилизационные, духовные и культурные корни.

12:34 Опубликовано видео с места крушения угнанного в Сиэтле самолёта Американские СМИ опубликовали видеозапись с места крушения самолёта Bombardier Q400, который был угнан сотрудником авиакомпании из аэропорта Сиэтла.

12:32 Шарапова снялась с теннисного турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.

12:25 В Подмосковье из-за съезда микроавтобуса в кювет пострадали шесть детей В Наро-Фоминском районе Московской области микроавтобус съехал в кювет из-за смерти водителя за рулём. В результате инцидента пострадали шесть детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.

12:21 Источник: в летевший из Болгарии в Москву самолёт ударила молния В самолёт, выполнявший рейс из болгарского города Бургас в Москву, попала молния. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта Внуково.

12:12 В МИД Казахстана заявили, что вопросы прокладки трубопроводов учтены в конвенции по Каспию Вопросы недропользования, в том числе прокладки трубопроводов, учтены в конвенции по Каспию, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

12:10 Экс-футболист сборной России Булыкин сделал прогноз на матч «Спартак» — «Анжи» Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что московский «Спартак» разгромит «Анжи» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

12:03 NASA отложило запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца.

11:56 Россиянка Макарова и представительница Тайваня Чан вышли в полуфинал парного турнира WTA в Монреале Россиянка Екатерина Макарова и теннисистка из Тайваня Латиша Чан вышли в полуфинал парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Монреале.

11:52 Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 387 В результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок, по последней информации, пострадали 387 человек.

11:40 Глава МИД Ирана заявил, что встречи с коллегами из США не будет Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что представители страны не намерены встречаться с американскими коллегами.

11:38 СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Торино» Московский «Спартак» заинтересован в покупке полузащитника сборной Сербии и итальянского «Торино» Адема Ляича.

11:36 В ФСИН рассказали о состоянии здоровья Сенцова В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России заявили, что ухудшений в состоянии здоровья украинского режиссёра Олега Сенцова не наблюдается.

11:22 В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей В Московской области в результате ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

11:20 Советник генерального директор «Локомотива» Булыкин — о трансфере Смолова: нет сомнений относительно его игровых качеств Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего сборной России Фёдора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».

11:11 Очевидцы опубликовали кадры преследования угнанного в Сиэтле самолёта истребителями Пользователи Twitter опубликовали видеоролики, демонстрирующие преследование угнанного в Сиэтле самолёта военными истребителями F-15.

11:00 Путин поздравил россиян с Днём физкультурника Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, а также работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника.

10:55 Смолов заявил, что период в «Краснодаре» навсегда останется в его сердце Футболист сборной России Фёдор Смолов, перешедший из «Краснодара» в московский «Локомотив», поблагодарил бывший клуб за проведённое в команде время.

10:50 СБУ начала проверку после посещения Крыма словацким депутатом Служба безопасности Украины (СБУ) организовала проверку в связи с посещением Крыма депутатом Национального совета Словакии Петером Марчеком.

10:42 Булыкин: если «Зенит» не пройдёт минское «Динамо», то это будет позором Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

10:38 Жителей Москвы предупредили о сильной жаре днём 11 августа Жителей Москвы предупредили о сильной жаре днём в субботу, 11 августа. Соответствующее сообщение выпустило городское управление МЧС России.

10:31 В Казахстане отвергли возможность размещения военных баз США на Каспии Речи о размещении военных баз Соединённых Штатов на Каспии не идёт, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

10:21 Во Франции 21-летний регбист скончался после матча Во Франции регбист «Орийака» Луи Файфровски скончался в возрасте 21 года после товарищеского матча с «Родезом».

10:20 Порошенко заявил, что над Ялтой будет развеваться флаг Украины Президент Украины Пётр Порошенко в День Ялты заявил, что уверен в том, что над городом будет развеваться украинский флаг. Об этом он написал в своём Twitter.

10:06 Спасатели спустили с Эльбруса тело скончавшегося альпиниста из Австрии Спасатели спустили с Эльбруса тело австрийского альпиниста, который умер во время восхождения на вершину. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемира Берова.

09:59 Российский хоккеист Орлов не согласен с присвоением звания ЗМС футболистам сборной России Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал присвоение футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выступление на домашнем чемпионате мира.

09:59 Российское посольство в США пошутило над созданием космических войск в стране Российское посольство в Соединённых Штатах пошутило на тему космических войск после заявления американского лидера Дональда Трампа о создании данного рода войск в США.

09:40 Акционеры Tesla подали на Маска в суд после его твитов о выкупе ценных бумаг компании Акционеры Tesla подали в федеральный суд Сан-Франциско иск к основателю и генеральному директору компании Илону Маску после его сообщений о своих планах относительно ценных бумаг.

09:38 СМИ: «Галатасарай» интересуется футболистом сборной России Дзюбой Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» заинтересован в приобретении форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

09:34 Эксперт прокомментировал возможность зеркального ответа России на санкции США Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о подготовке зеркального ответа на новые американские санкции.

09:26 Юниорская сборная России по хоккею проиграла Швеции в полуфинале Кубка Глинки Юниорская сборная России (U18) по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки в канадском Эдмонтоне.

09:23 На Украине один человек погиб при крушении легкомоторного летательного аппарата В Тернопольской области Украины произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает украинская Госслужба по ЧС.

09:12 «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в первом матче нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своём поле переиграл «Лестер Сити» в первой игре нового сезона Английской премьер-лиги.

09:09 Взрыв произошёл на военном заводе в Солсбери Взрыв произошёл на военном заводе в британском Солсбери, в результате инцидента погиб один человек, ещё один получил ранения.

09:01 В Китае мужчина с ножом напал на прохожих В Китае вооружённый ножом мужчина совершил нападение на прохожих в городе Чунцин на юго-западе страны, в результате инцидента погиб один человек, ещё трое получили ранения.

09:00 Хачанов обыграл Хасе и встретится с Надалем в полуфинале турнира АТР в Торонто Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто, обыграв голландца Робина Хасе.

08:48 В полиции США не связывают угон самолёта в Сиэтле с терроризмом Инцидент с угоном самолёта в Сиэтле не связан с террористической деятельностью. Кроме того, для преследования похитителя в воздух были подняты два военных истребителя F-15, которые не причастны к крушению, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

08:40 Эрдоган предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей Односторонние действия Вашингтона в отношении Анкары должны прекратиться, в противном случае эта тенденция вынудит Турцию искать себе новых союзников, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

08:27 У австрийского альпиниста во время восхождения на Эльбрус остановилось сердце У альпиниста из Австрии произошла остановка сердца при восхождении на Эльбрус, на место происшествия направлена группа спасателей, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

08:12 В США сотрудник авиакомпании угнал и разбил самолёт Сотрудник авиакомпании угнал самолёт из аэропорта американского города Сиэтл. Вскоре после этого он потерпел крушение.

07:57 В ЛНР заявили о трёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки Украинские военные в течение суток три раза вели обстрел территории самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства ЛНР.

07:44 В Бразилии потерпел крушение вертолёт с губернатором штата на борту В Бразилии разбился вертолёт, на борту которого в момент инцидента находился губернатор штата Эспириту-Санту Паулу Хартунг.

07:29 В Москве 11 августа ожидается до +29 °С В Москве в субботу, 11 августа, ожидается до +29 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:14 Трамп поблагодарил Канье Уэста за готовность рассказать правду Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского музыканта и продюсера Канье Уэста за то, что он «готов рассказывать правду».

06:58 Белый дом прокомментировал решение Трампа повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции Повышение пошлин США на алюминий и сталь из Турции не связано с переговорами по торговым или любым другим вопросам. Об этом заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.