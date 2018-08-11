Hill: посольство России в США «потроллило» американские Космические силы

Посольство России в США «потроллило» представленные командой Дональда Трампа логотипы для Космических сил, опубликовав твит со словами: «Доброе утро, Космические силы!», сообщает The Hill. Как отмечает издание, в посте также содержится ссылка, ведущая на официальный страничку Космических войск России на сайте Минобороны.
Посольство России в США «потроллило» представленные командой Дональда Трампа логотипы для Космических сил, предложив свой вариант, сообщает The Hill.
Российское посольство опубликовало твит со словами: «Доброе утро, Космические силы!». В посте также содержится ссылка, ведущая на официальный страничку Космических войск России на сайте Минобороны.
Космические войска России, которые входят в Воздушно-космические силы страны, предназначены для проведения операций в космосе и занимаются разработкой военных и интегрированных спутниковых систем.
Как пишет The Hill, российское посольство опубликовало твит на следующий день после того, как команда Трампа попросила сторонников президента США проголосовать за один из шести логотипов, который в дальнейшем будет печататься на промо-продукции Космических сил США.
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