HBO
Сатирик: российское «вмешательство» выстрелило благодаря любви американцев к соцсетям и хвастовству
В отличие от США, Россия так и не бросила холодную войну, и потому смогла повлиять на результат американских президентских выборов при помощи не слишком затратной операции в интернете, поделился мнением со зрителями известный американский комик на канале HBO Билл Мар. По мнению сатирика, часть вины лежит на американцах — «российская операция» не стала бы успешной, если бы не сформировавшаяся в США после расцвета соцсетей культура навязчивого бахвальства.
Last Week Tonight: Лорд Ведроголовый и другие причуды британских выборов
Ведущий сатирической передачи канала HBO Last Week Tonight Джон Оливер рассказал зрителям о прошедших в Великобритании внеочередных выборах, завершившихся крайне неудобным для премьер-министра Терезы Мэй образом. Как подчеркнул Оливер, Мэй не только фактически потерпела поражение, не сумев завоевать для консерваторов большинство в парламенте, но и вышла на сцену вместе с курьёзными кандидатами — в том числе так называемым Лордом Ведроголовым.