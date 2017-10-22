Сатирик: российское «вмешательство» выстрелило благодаря любви американцев к соцсетям и хвастовству

В отличие от США, Россия так и не бросила холодную войну, и потому смогла повлиять на результат американских президентских выборов при помощи не слишком затратной операции в интернете, поделился мнением со зрителями известный американский комик на канале HBO Билл Мар. По мнению сатирика, часть вины лежит на американцах — «российская операция» не стала бы успешной, если бы не сформировавшаяся в США после расцвета соцсетей культура навязчивого бахвальства.