CNN: российский певец затроллил Трампа в новом клипе

Исполнитель из России Эмин Агаларов «подколол» Дональда Трампа в своём новом клипе, передаёт CNN. Как отмечается в сюжете канала, Агаларов, семья которого ранее вела дела с нынешним американским президентом, не постеснялся добавить в свой ролик множество отсылок к эпизодам личной жизни Трампа, ставшим частью «российского дела».

Российский поп-певец, получивший дурную славу из-за своих связей с семьёй Трампа и «российским делом», выпустил новый клип, Сара. Расскажите нам об этом клипе и о человеке, который его сделал.



САРА МЮРРЕЙ, политический корреспондент CNN: Что тут скажешь, Дон — в «российском деле» собрались весьма интересные персонажи, а теперь в нём, хотите верьте, хотите нет, фигурирует ещё и музыкальный клип. Снял его российский поп-исполнитель, который помог организовать теперь уже печально известную встречу в Trump Tower во время президентской гонки — а сам ролик не назовёшь никак, кроме как актом троллинга в адрес президента Трампа.



Российский поп-певец, который помог организовать состоявшуюся в 2016 году встречу между Дональдом Трампом-младшим и россиянами в Trump Tower, с озорством «подколол» президента Трампа.



ЭМИН АГАЛАРОВ: … о хоть бы ты был со мной честным, о хоть бы ты правду сказал…



В новом клипе Эмина Агаларова на песню Got Me Good («Зацепила всерьёз». — ИноТВ) показана пикантная подборка сцен с людьми, напоминающими членов семьи Трампа: то Агаларов и двойник Трампа веселятся в номере отеля вместе с женщинами в купальниках, то «самозваная» Иванка Трамп получает от Агаларова таинственный чемодан.



На Агаларова, сына российского миллиардера и застройщика, обратили особое внимание после того, как он предложил своему пиар-агенту Робу Голдстоуну связаться с Трампом-младшим и обсудить встречу с российским юристом, предлагавшей компромат на Хиллари Клинтон. «Если всё действительно так, как вы говорите, мне очень это нравится», — ответил Трамп-младший.



В итоге в июне 2016 года состоялась встреча, на которой присутствовали как высшие чиновники штаба Трампа, включая Джареда Кушнера и Пола Манафорта. Год спустя, когда информация о встрече попала в прессу, давние отношения Трампа с семьёй Агаларовых сильно ухудшились.



В 2014 году Трамп — настоящий, а не двойник — приятно проводил время с Агаларовыми: те помогли ему с организацией конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. Клип намекает на скабрёзные, но так и не доказанные утверждения о том, чем занимался Трамп во время той своей поездки, задокументированные в давно «прилипшем» к президенту досье. А вот кадры, на которых двойник Трампа появляется вместе с полуголыми женщинами в отеле, навеяли признания телохранителя-«ветерана» Трампа Кита Шиллера, сообщившего в своих показаниях в конгрессе, что он отверг поступившее от ближнего круга Агаларова предложение отправить в номер Трампа в московской гостинице, где он оставался во время поездки, женщин.



Сам Трамп тогда оценил свою поездку в Россию как успешную, адресовав Агаларову-старшему следующий твит: «Я отлично провёл выходные с вами и вашей семьёй. Вы ОТЛИЧНО со всем справились. Следующий номер — TRUMP TOWER МОСКВА! ЭМИН был просто УАУ!». Реализован этот проект так и не был, зато стал очередной зоной повышенного внимание в рамках расследования, ведущегося Робертом Мюллером.



В трёхминутном клипе, напичканном рисковыми отсылками, «снялись» и Хиллари Клинтон, и порнозвезда Сторми Дэниэлс, и председатель правления Facebook Марк Цукерберг. А ещё — скрытый тенью человек, который наблюдает за похождениями Трампа — их, видимо, тайно снимают — и затем убирает Трампа из отснятого материала. Происходит всё это под пристальным взором самого «северокорейского лидера Кима Чен Ына».



САРА МЮРРЕЙ: Не уверена, что эта композиция станет главным поп-хитом лета, Дон, но она всё-таки стала очередным примером того, что президенту никак не укрыться от расследования, которое он сам именует «охотой на ведьм» — даже в музыкальных клипах.



Признаю, троллинг получился хороший.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 июня 2018 года.