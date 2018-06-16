WSJ: на саммите G7 Трамп грубил Юнкеру и Абэ, а Джастина Трюдо — поддразнивал
Ближайшие союзники Америки и их главный экономический соперник, Китай, неожиданно нашли общего противника в торговле — США, пишут журналисты The Wall Street Journal Эмре Пекер, Пол Виейра и Валентина Поп. На фоне подготовки Китая к ответу на новые американские пошлины США оказываются изолированными от своих ближайших союзников, которые представили свой ответ на американские тарифы на сталь и алюминий.
Кроме того, на саммите G7, прошедшем на прошлой неделе в Канаде, противоречия возникли не только относительно торговых вопросов, но и по поводу иммиграции, терроризма, охраны окружающей среды и других проблем. По словам европейских дипломатов, лидеры их стран были «огорчены» тем, что Дональд Трамп не изменил своей позиции по основным вопросам, таким как торговый дефицит США. В ходе своей пресс-конференции после саммита Трамп отметил, что переговоры были «дружественными» до тех пора премьер-министр Канады Джастин Трюдо не заявил, что Канада не позволит США «грубо обращаться с собой», что побудило президента США отказаться от участия в завершающем коммюнике G7.
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