WSJ: на саммите G7 Трамп грубил Юнкеру и Абэ, а Джастина Трюдо — поддразнивал

В ходе саммита G7 между США и их ближайшими союзниками возникли серьёзные трения по целому ряду вопросов, и «в воздухе витало напряжение», сообщает The Wall Street Journal. В частности, Канада и Франция раскритиковали экономическую политику Трампа и американские пошлины. В свою очередь, американский президент сделал несколько «грубых замечаний» президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и премьеру Японии Синдзо Абэ, а также «поддразнивал» канадского премьера Джастина Трюдо.

Ближайшие союзники Америки и их главный экономический соперник, Китай, неожиданно нашли общего противника в торговле — США, пишут журналисты The Wall Street Journal Эмре Пекер, Пол Виейра и Валентина Поп. На фоне подготовки Китая к ответу на новые американские пошлины США оказываются изолированными от своих ближайших союзников, которые представили свой ответ на американские тарифы на сталь и алюминий.

Кроме того, на саммите G7, прошедшем на прошлой неделе в Канаде, противоречия возникли не только относительно торговых вопросов, но и по поводу иммиграции, терроризма, охраны окружающей среды и других проблем. По словам европейских дипломатов, лидеры их стран были «огорчены» тем, что Дональд Трамп не изменил своей позиции по основным вопросам, таким как торговый дефицит США. В ходе своей пресс-конференции после саммита Трамп отметил, что переговоры были «дружественными» до тех пора премьер-министр Канады Джастин Трюдо не заявил, что Канада не позволит США «грубо обращаться с собой», что побудило президента США отказаться от участия в завершающем коммюнике G7.

В ходе саммита Трамп настаивал на том, что с США обращаются «нечестно». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские экспортёры не обладают таким доступом к американскому рынку, какой есть у американских фермеров в Европе. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что США должны смотреть на более широкие торговые отношения и подчеркнул, что европейские компании инвестировали в США «миллиарды и поддержали тысячи рабочих мест». В свою очередь, Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей», намекнув на санкции Брюсселя против американских информационно-технологических компаний и тот факт, что Вашингтон не может напрямую заключать торговые сделки с Берлином и Парижем, а вынужден считаться с общими решениями ЕС.

Также президент США сделал несколько «грубоватых замечаний». К примеру, он заявил премьер-министру Японии Синдзо Абэ по поводу проблемы мигрантов: «Синдзо, у тебя нет этой проблемы, но я могу тебе отправить 25 миллионов мексиканцев, и очень скоро ты лишишься своего поста». А в дискуссии об Иране и терроризме Трамп заявил Макрону: «Ты должен об этом знать, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже». Как пишут авторы материала, в настоящее время ЕС пытается договориться со своими торговыми партнёрами, в том числе с Канадой, Японией и Мексикой, об ответе на американские пошлины, однако «практические соображения и частные интересы мешают союзникам принять меры одновременно».«Напряжение на саммите витало в воздухе. Трюдо повторил свой «жёсткий» протест против американских пошлин на канадскую сталь и алюминий, а Трамп поддразнивал Трюдо в ходе фотосессии», — резюмируют авторы The Wall Street Journal.