Figaro: Макрон призвал Путина «сделать жест по Украине», но это не спасёт «нормандский формат»

Россия должна сделать некий шаг для урегулирования украинского кризиса, и тогда уже в будущем году она сможет участвовать в «Большой семёрке», заявил французский президент Эммануэль Макрон. И, как пишет Le Figaro, в связи со встречей министров иностранных дел «нормандской четвёрки» Москва и Киев могут устроить обмен заключёнными. Однако, как отмечают политологи, минские договорённости не работают, а эти саммиты лишь призваны поддерживать иллюзию.

«Именно накануне крупных международных мероприятий Москва всегда и соглашается на умиротворяющие жесты», — пишет Le Figaro. До чемпионата мира осталось несколько дней, и тем, что Кремль подтвердил намерение обменяться пленными с Украиной, он, возможно, хочет дать сигнал к разрядке, отмечает автор статьи. Тем более что это происходит перед новой встречей в «нормандском формате», которая пройдёт в понедельник в Берлине.

Этот вопрос Пётр Порошенко и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре. Он прошёл в рамках подготовки к встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата». Среди всех политических заключённых, о которых идёт речь, отмечает автор статьи, двое стали своеобразным символом для европейцев: украинский режиссёр Олег Сенцов и российский журналист Кирилл Вышинский.

Однако, чтобы запустить мирный процесс и спасти минские договорённости, этого мало, пишет автор. И, по словам одного из европейских дипломатов, эта встреча в Берлине лишь призвана «поддерживать иллюзию». С момента заключения Минских соглашений прошло три года, но обещанного они так и не достигли. Встречи в «нормандском формате» постепенно исчезли из международной повестки дня, а на Донбассе в последнее время ситуация ухудшается.

Теоретически, отмечает автор статьи, в пользу возобновления политического процесса есть ряд аргументов. Так, неурегулированный Донбасс блокирует всякие попытки Кремля вести дела с Западом. «Сделать жест по Украине» попросил Путина и французский президент Эммануэль Макрон — как условие для возвращения России в «Большую восьмёрку». «Ситуация находится в российских руках», — заявил Макрон. В своём заключительном коммюнике страны G7 отмечают, что санкции против России продлятся, пока не будут выполнены минские договорённости.

«Но сегодня Путин находится в позиции силы», — пишет издание. «Он не считает ЕС важным геополитическим игроком», — приводит автор статьи слова экспертов. По их оценке, Кремль играет на разногласиях европейских стран. Многие европейские политические и экономические лидеры готовы к сделке с Москвой, если она предпримет некие усилия.

Что же касается Франции и Германии, «крёстных родителей» «нормандского формата», то у них иные приоритеты. Так, Париж занимается мирным процессом в Сирии и соглашением по иранскому атому, а Меркель ослаблена и хочет спасти проект «Северный поток — 2».

Впрочем, минские договорённости не соблюдаются и украинской стороной. До выборов на Украине остаётся меньше года, и поэтому Киев не может делать уступки по этому вопросу, приводит издание украинского дипломата. А французский собеседник Le Figaro и вовсе утверждает, что минские договорённости не работают, а Парижу и Берлину нужно наконец извлечь из этого уроки.