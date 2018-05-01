ORF: про Донбасс Киев вспомнит лишь после президентских выборов

Через год на Украине пройдут президентские выборы, сообщает ORF, но де-факто избирательная борьба уже началась. Однако, можно не ожидать от кандидатов, что они займут чёткие позиции по ситуации на востоке Украины, отмечает корреспондент австрийского телеканала Кристиан Вершутц.

Хоть не такая затяжная и, конечно же, не столь ожесточённая, как в Сирии, но вот уже на протяжении четырёх лет на востоке Украины тоже идёт война. И конца ей не предвидится. Очевидно, что поиски решения даются украинским политикам всё сложнее, поскольку мнения жителей страны о дальнейших действиях сильно расходятся. Репортаж Кристиана Вершутца.



На линии фронта есть всего пять контрольно-пропускных пунктов. В день они пропускают 30 тысяч человек. Киев, однако, не использует их в агитационных целях для поднятия престижа Украины (в глазах жителей ДНР и ЛНР. — ИноТВ). Как раз наоборот, выплаты пенсий для жителей областей, контролируемых ополченцами, превратились в бюрократическую муку. Ко всему этому добавились проблемы с документами, на которых стоят печати ополченцев. По инициативе международного сообщества в Киеве всё активнее обсуждается стратегия реинтеграции. Важную роль здесь могли бы сыграть церкви по обе стороны линии фронта.



РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ, дипломат: Церкви могут регистрировать новорождённых, браки и случаи смерти, а также выплачивать социальные пособия. Для этого государство должно заключить договор с церквями и обеспечить финансирование. Благодаря этому у населения не было бы чувства, что их бросили.



КРИСТИАН ВЕРШУТЦ, корреспондент ORF: Почему эти меры до сих пор не были приняты?



РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ: На Украине есть три течения: одна треть выступает за полное отделение этих областей, вторая — за военное решение, последняя же треть — за присвоение им особого статуса. Поэтому-то политическая элита и боится занять чёткую позицию.



Через год на Украине пройдут президентские выборы. Де-факто избирательная борьба уже началась. В дальнейшем, однако, можно не ожидать от кандидатов, что они займут чёткие позиции по Восточной Украине.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2018 года.